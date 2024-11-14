川普來勢洶洶 中國有哪些談判大將能上陣與美周旋？

中國國務院副總理何立峰是北京方面負責中美經貿事務的關鍵人物。(中新社)

隨著川普 將重返白宮，美中爆發另一場貿易戰 的可能性升高。彭博資訊盤點中國政府有哪幾位重量級官員，可能坐上談判桌與美方周旋。

1.國務院副總理何立峰

現年69歲的何立峰是中央政治局委員，也是北京方面負責中美經貿事務的關鍵人物，接替在川普第一任總統任內於美中貿易戰發揮核心作用的劉鶴。

何立峰是習近平的親信，自從1980年代，兩人在廈門為官時就相識。他在上一回貿易戰期間沒有直接參與美中談判，而是在國家最高經濟規畫部門工作。這讓他深入了解了中國對抗川普的一些策略。

2.商務部 長王文濤

60歲的王文濤是中國商務部部長，在各職位歷練十足。他認為，產能過剩和政府援助推動中製電動車進入歐洲市場的指責「毫無根據」，中國電動車業者能快速發展，是因「持續技術創新、完善的供應鏈體系和充分的市場競爭」。

王文濤今年稍早和包括蘋果執行長庫克在內的國際企業高層主管會面，目的在地緣政治緊張局勢中，提振外資投資。

3.商務部副部長王受文

58歲的王受文是中國商務部的國際貿易談判代表，能說一口流利的英語，更曾在川普第一任期內參加會談，當時曾表示，中國不會屈服於「勒索」。

王受文先前在商務部負責北美事務。目前，王受文與美國商務部負責國際貿易的副部長拉哥（Marisa Lago）共同主持一個貿易工作小組，在此職位上，他對美國切斷中國關鍵半導體技術供應的行為表示關切。

4.中國人民銀行行長潘功勝

61歲的潘功勝正在協助引導中國走出經濟成長減緩的情勢，並捍衛規模約60兆美元的金融體系。

潘功勝會講英語，曾在銀行業和匯率等領域推動改革，一般公認他是解決問題的高手，在中國的國有銀行和央行都擁有豐富的經驗。

在今年9月，潘功勝公布一連串廣泛的貨幣刺激措施，盼望重振瀕臨通縮的經濟。在中國國內有關是否應該允許人民幣貶值以促進出口、以及容忍多大的貶值幅度的討論過程中，潘功勝將扮演重要角色。

5.財政部副部長廖岷

55歲的廖岷在金融業擁有廣泛的工作經驗，包括在央行和銀行業監理機構工作。他擁有流利英語能力，是中國先前貿易戰談判團隊的關鍵成員。廖岷曾作為劉鶴的助手前往美國，並在白宮橢圓形辦公室拜會了川普 。

廖岷4月曾與前往中國訪問的美國財長葉倫會面。廖岷上個月在華盛頓面見美國財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）。當時廖岷表示，針對美國徵收的關稅以及與俄羅斯襲擊烏克蘭有關的制裁，中國感到擔憂。

6.其他可能的官員

國家發改委副主任趙辰昕也可能在美中談判中發揮作用，他擁有與美國官員和商界交涉的經驗。

至於中國外交部，目前不清楚將由何人參與談判，但可能的人選之一是外交部副部長馬朝旭。近年來，他一直頻繁與美國代表團互動，引發外界猜測他或許有朝一日可能被任命為外交部長。

工信部和農業部的官員也可能在談判中發揮作用，包括工信部副部長張雲明與農業部副部長吳宏耀。