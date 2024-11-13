學者評川普2.0：強力貫徹川普意志 終結傳統卓越論

學者認為，川普第2任期的國安團隊組成更單一、同質性更高。(美聯社)

「川普 2.0」明年初上路，美國學者分析，川普新國安團隊同質性更高，對川普的制衡將弱得多。川普也不會推動以人權及民主為核心的外交政策，加速傳統「卓越優異主義」的終結。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊12日刊出塔弗茲大學（Tufts University）國際政治學教授德雷茲納（Daniel Drezner）「美國卓越優異主義（American Exceptionalism）的終結」一文，內容分析川普新政府外交路線。

德雷茲納表示，川普第2任期可能會出現3個明顯變化，一是川普新國安團隊的組成更單一、同質性更高。其次，2025年的世局與2017年、川普第一任期開展時大不同。此外，外國對川普的了解也更透徹。

川普將以更強的信心駕馭世界政治。不過，他是否能更成功地以「美國優先」路線塑造世界，是另一回事。可以肯定的是，美國「卓越優異主義」的時代已經結束。

德雷茲納指出，在川普領導下，美國外交政策將不再促進美國長期以來的理想，這結合激增的腐敗外交政策行為，使美國看起來像一個普通的大國。

「川普1.0」的外交政策記錄好壞參半。很多時候，川普似乎與他自己的政府交戰，這使當時的主流外交政策顧問，例如前國防部長馬提斯（Jim Mattis）等被形容為「較成熟的那方」，導致大量人事更替以及外交政策立場不一，削弱川普落實目標的能力。

德雷茲納說，川普第2任期應該不會出現這樣的狀況。在過去的8年裡，他延攬的幕僚人數夠，能填補外交國安團隊的空缺。川普不太可能面臨自己政治任命的人的阻力，他們對川普政策的制衡也將弱得多。

此外，政府的立法及司法部門比2017年挺川。川普多次表示，打算「清洗」軍隊及官僚機構中反對他政策的專業人士，在未來幾年裡，美國在外交政策只會有統一的立場，也就是川普的想法。

德雷茲納指出，「川普1.0」及「川普2.0」之間最重要的區別是，川普現在已經是全球舞台上熟悉的存在。正如學者桑德斯（Elizabeth Saunders）近期所觀察到的，「在2016年大選中，川普的外交政策有些神秘。然而，到了2024年，川普的行動就更容易預測」。

大國及小國現在都知道，對付川普的上上之道就是給他大場面，避免公開對他進行事實查核，做出引人注目的象徵性讓步，以確保他們的核心利益會得到保護。

德雷茲納表示，川普連任預示美國外交政策中兩個難以逆轉的趨勢。從美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）到希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），前幾屆政府的政策負責人都透過出書、演講及地緣政治諮詢獲利。

然而，「川普1.0」成員已將這一點提升到全新的層次。川普的女婿、前白宮幕僚庫許納（Jared Kushner）及前駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）等人幾乎一卸任就利用關係獲得數十億美元的外國投資及房地產生意。

德雷茲納說，將此與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）等在川普新政府中扮演的角色結合，外界可以預見美國外交政策的腐敗將會急劇上升。

「川普2.0」也將加速美國「卓越優異主義」的終結。從杜魯門（Harry Truman）到拜登 ，美國總統都接受「美國的價值及理想在外交政策中扮演重要角色」的觀念。

他指出，這項主張曾多次受到質疑，但在相當長的一段時間裡，推進民主及人權一直被認為符合國家利益。 美國政治學家奈伊（Joseph Nye）認為，這些理想是美國軟實力的核心。

而川普在競選期間提到轟炸墨西哥（毒品實驗室）及驅逐合法移民 ，稱反對派是「內部的敵人」，還指移民正在「毒害這個國家的血液」。

德雷茲納寫道，儘管如此，或許也正因為如此，川普贏得普選票。當世界其他國家審視川普時，他們不再會把他當作美國「卓越優異主義」的異常現象來看待，而是會看到美國在21世紀所代表的意義。

美國卓越優異主義是指，美國是獨特、甚至在道德上優越的國家，這一觀點源於歷史、意識形態或宗教等原因。支持者通常將這一信念與美國有義務在全球政治中扮演特殊角色的觀點相結合。