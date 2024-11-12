川普、馬斯克短命兄弟情？歷史學家列3原因 直言「不會長久」

馬斯克(右)上月出席川普在賓州集會為川普(左)助陣。(路透)

美國歷史學者兼傳記作家納索（David Nasaw）在紐約時報撰文分析，美國總統當選人川普 與科技鉅子馬斯克 的兄弟情「恐怕很短命」，依照川普無法與他人共享成功的性格，加上一山不容二虎，川普不會讓白宮 容下他以外的「天才」；納索還說馬斯克指定要求執掌政府效率部（Department of Government Efficiency）是致命錯誤，因為忠誠並非川普強項。

歷史學教授納索曾撰寫「美國報業大王」赫斯特 （ William Randolph Hearst）、「鋼鐵大王」卡內基（Andrew Carnegie），以及美國已故前總統甘迺迪家族第二代成員、前駐英大使老約瑟夫甘迺迪（Joseph P. Kennedy）等人傳記，這些人物都有過挹注鉅款以求在政壇發揮影響力的經驗。他還有其他歷史偉人與政治交集的著作。

納索在紐時11日刊登的文章中直言，川普與馬斯克的「兄弟情」可能「不會長久」。

他認為川普無法與他人分享成功的榮耀，這將使得他和馬斯克無法長期共存，「川普白宮只能有一個明星，一個天才。他不會與任何人分享他的勝利與舞台核心」。每日郵報描述，納索質疑，馬斯克在砸超過1億美元協助川普當選後還能否提供更多價值。

此外，納索說馬斯克犯下一個致命錯誤：在競選期間對川普提出許多特定要求，包含執掌政府效率部。他說，「你真的相信他會給你那個職位嗎？川普可不是一個以忠誠見長的人」。他接著指出川普在首次任內的第一年便與幕僚長、副幕僚長、新聞秘書、國家安全顧問和首席策略師分道揚鑣。

納索認為，馬斯克計畫削減2兆美元政府支出的提議，即使國會共和黨人也不會批准，且引述川普交接團隊共同主席盧特尼克（Howard Lutnick）的話，盧特尼克表示馬斯克「不會進入政府」。

納索甚至說，馬斯克早早宣布資金充裕的「美國政治行動委員會」（America PAC）會在期中選舉和之後「高度表現意見」，可能就是馬斯克已經看到不祥預兆。

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