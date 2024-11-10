陽光帶稅負、房價低 去年36.6萬人「用腳投票」從藍州搬紅州

為數眾多的居民去年因房價和稅負等因素搬離紐約、加州和伊利諾等「藍州」，搬往佛州、德州和北卡州等「紅州」。圖為佛州高速路旁的「佛州歡迎你」招牌。(本報檔案照)

川普與共和黨在5日投票的大選中取得壓倒性勝利，其實從去年數十萬人從民主黨主政的藍州搬往共和黨主政的紅州，用腳投票，已預示這次選舉結果。

人口普查局的最新數據顯示，美國人愈來愈選擇在陽光帶享受更低的稅收、更便宜、更大的住房。

去年，德州 、佛州 及北卡州等紅州及紅牆州，是最受國內民眾喜愛移居的目的地，總共淨增加了約36萬6000人。相反，民眾成群結隊離開加州 、紐約州和伊利諾州等藍州，總計減少了54萬人。

智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)的專家佩里(Mark Perry)認為，這個情況完全取決於經濟和政策選擇。

民眾搬遷的原因，大多是為了更好的工作、負擔得起的住房、更便宜的生活成本、更低的稅率，有些則是為了遠離犯罪率高的地區。

佩里指出，藍州通常是經濟停滯、財政不健康、更高的稅收負擔以及不友善的商業環境，造成民眾出走。相反紅州經濟更有活力、更有利於商業發展，這意味著它們會吸引希望有工作和商業機會，有更便宜住房的民眾。

邁阿密分析公司(Miami Analytics)在分析了人口統計局的數據後，直指這個趨勢起碼持續數十年，不會出現大規模反向回到高稅收的州。

加州是去年最大的輸家，居民淨流出約26萬8000人，其中約5萬5000人移往德州；亞利桑納及和內華達也是他們的熱門目的地。紐約州共失去17萬9000人，其中4萬6000人移居佛州。

德州是最大贏家，淨增人數是所有州中最多的，達到13萬3000人。佛州也增加了12萬6000人，北卡州有10萬7000人移入。

加州的州所得稅率為13.3%，紐約州的薪資稅則為10.9%。而佛州與德州不徵收州所得稅。

加州房價平均79萬1000元、紐約45萬9000元，均遠高於德州的30萬3000元及佛州的41萬5000元。

當然政治上也有所影響，紅州社會往往更加保守及有傳統價值觀，這都吸引了那些認同的民眾。

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