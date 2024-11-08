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川普在選前透過跨性別廣告猛攻賀錦麗 卻被民主黨輕忽

記者顏伶如／即時報導
在西雅圖舉行的驕傲月大遊行上，參與者舉著彩虹旗，手持跨性別驕傲扇子。美聯社
在西雅圖舉行的驕傲月大遊行上，參與者舉著彩虹旗，手持跨性別驕傲扇子。美聯社

華爾街日報分析，選前最後幾周，多名民主黨選舉專家紛紛提出警告說，川普競選團隊大量播放跨性別議題廣告猛攻民主黨候選人賀錦麗，傳播效應在選民之間發酵；選舉過後，某些民主黨人士透露，面對這支競選廣告帶來的殺傷力，民主黨沒有做出更多有力反擊，甚至對於廣告可能帶來的衝擊忽略不理。

華爾街日報7日報導，跨性別權益是充滿高度爭議的話題，影響層面橫跨體育界、教育界與立法機關。選前倒數時刻，總統當選人川普利用跨性別議題對賀錦麗發動攻勢，民主黨卻沒有防守。

這支廣告片引用賀錦麗2019年接受採訪的片段，加註標語「賀錦麗在幫他們，川普在幫你們」。賀錦麗當年受訪時說，贊成使用納稅人稅金讓正在坐牢的受刑人接受跨性別手術。

報導指出，賀錦麗原本評估，主打保護墮胎權等議題，對於贏得大選將有加分效果。然而，接近到了選前最後階段，跨性別爭議卻成為熱門話題，人氣直逼選民最關切的通膨、移民政策，輿論風向轉而對共和黨有利。

華爾街日報分析，共和黨操作奏效，根據根據「美聯社投票調查」(AP VoteCast)調查，全體選民當中有半數認為，政府與民間對跨性別權益的支持已經太超過，支持川普的選民當中則有八成持相同看法。

報導指出，川普以跨性別權益攻擊賀錦麗，不僅在藍領階級勞工當中獲得迴響，還說服了長期支持民主黨的華爾街富人與企業領袖；選前最後兩個月，川普競選團隊強打以跨性別爭議為主題的選舉廣告，平均每5支選舉廣告裡就有1支強調跨性別爭議，廣告播出開銷總計約3700萬元。

賀錦麗原本有機會可以在10月中旬接受福斯新聞網(Fox News)專訪時，對川普陣營的跨性別議題廣告攻勢親上火線做出回應，但她在訪問中卻只說道：「如果與對美國人民具有最大影響的議題相比，這個問題真的非常遙遠」。

大選熱門話題

跨性別 賀錦麗 川普

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