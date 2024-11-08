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學者：川普恐切斷現有對中溝通管道 對台恐強硬

記者張文馨／華盛頓報導
時隔四年，川普明年1月會第二度站上總統就職典禮講台。圖為2017年1月20日川普準備現身第45任總統就職典禮。（美聯社）
時隔四年，川普明年1月會第二度站上總統就職典禮講台。圖為2017年1月20日川普準備現身第45任總統就職典禮。（美聯社）

川普明年1月重返白宮，面臨許多國際挑戰，美國學者分析，川普上任後首要任務是先安內再攘外。學者但若雲分析，北京和台北都將尋求川普新政府再次保證維持一貫的對台政策。她說，川普可能切斷既有對中溝通管道，只讓那些能直通川普的人能夠跟北京對話。

卡內基和平基金會傑出學者、美國在台協會（AIT）前處長包道格（Douglas Paal）表示，新政府的首要工作是應對俄烏衝突與加薩危機，但長期來看，應檢視美國如何處理國內的經濟與社會問題，這會連動影響美國如何應對國際挑戰。

AIT台北辦事處前副處長葛天豪（David Keegan）說，川普應強調美國對國際秩序的承諾，尤其是要以最堅定的方式說明美國對於盟友夥伴的支持，從北約、烏克蘭、日本、南韓，再到台灣和東南亞國家。

此外，葛天豪說，新總統應該說明美國有持續的決心來阻止俄羅斯、中國（以及北韓和伊朗）實施破壞穩定的行為。

紐約智庫亞洲協會政策研究所執行主任但若雲（Rorry Daniels）表示，川普將嘗試在美中戰略競爭中取得勝利，可能用台灣當籌碼來追求勝利；川普可能同時對台灣強硬，因為他用交易眼光來看待美國的安全支持。

但若雲在川普贏得選舉後分析，北京和台北都將尋求川普新政府再次保證維持一貫的對台政策。但若雲指出，北京正密切關注川普要如何處理台灣發來的賀電與訊息，若川普如同2016年與蔡英文前總統通話一樣，在今年接起賴清德總統的祝賀電話，可能觸發北京雷達，引來安排過的軍事回應。

全球嚴陣以待川普即將對中國及外國加徵的高額關稅，葛天豪說，這會摧毀美國對中國的國際貿易，接著影響美國對歐洲與其他夥伴的貿易關係。

包道格表示，台灣應該擔心的是，美國輿論與華府共識的落差，愈來愈多的美國民眾反感美國在海外的大規模行動，而華府瀰漫強烈抗中親台的共識，這項差距沒有縮小。

包道格說，川普的對台政策可能不太清晰，川普在內政和國際事務的優先政策上傳遞矛盾的訊息，那些希望加入川普團隊的人似乎勇於展現外交政策的積極立場，而川普的前國安顧問波頓（John Bolton）卻說，川普不怎麼關心台灣。

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