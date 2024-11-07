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美前財長談川普回鍋後要務 含對中關稅、減稅及制裁

中央社華盛頓7日綜合外電報導
美前財長米努勤（Steven Mnuchin）。路透
美前財長米努勤（Steven Mnuchin）。路透

前美國總統川普將再度入主白宮，在他上一任期擔任財長的米努勤今天受訪時表示，川普明年上任後可能重提對中國的關稅、考慮減稅，以及對伊朗及俄羅斯祭出新制裁。

法新社報導，米努勤（Steven Mnuchin）告訴財經媒體CNBC：「我認為確實需要運用關稅來讓交易對手回到談判桌，尤其是中國，他們並未履行在第一階段貿易協議中達成的所有協議。」

米努勤指的是美中貿易戰休戰後，在2020年達成的貿易協議。據其內容，中國承諾在2020與2021年間至少會增購2000億美元的美國商品及服務，但在那段COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐期間，中國並未達標。

米努勤今天還說，他會建議川普以「戰略性的方式」來運用關稅，以確保通膨不會普遍升溫；他並指，在他任內政府祭出關稅時，也讓美國企業需要的特定商品得以豁免。

米努勤也提到，為抑制消費者物價上漲，能源價格必須降低。

川普在第1個任期將企業稅降至21%，之後還曾提到會進一步降至15%。米努勤表示：「如果要降企業稅，應以支持美國製造業和就業的方式進行，而非全面調降。」

米努勤也認為，伊朗及俄羅斯等國家可能面臨更強的制裁力道，並提到伊朗「正在販售數以百萬桶計的石油，必須加以阻止」。

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