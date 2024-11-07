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川普重返白宮 美學者：石破應學安倍認真提案

中央社東京7日專電
2017年2月10日，時任日本首相安倍和時任美國總統川普在白宮會面。路透
2017年2月10日，時任日本首相安倍和時任美國總統川普在白宮會面。路透

美國共和黨總統候選人川普勝選，美國華盛頓智庫哈德遜研究所日本事務主席溫斯坦指出，日本首相石破茂有必要學習前首相安倍晉三向川普認真提案那樣，早日與川普會談，提出加強日本國防能力等方案。

溫斯坦（Kenneth Weinstein）接受日本產經新聞訪問時表示，安倍執政時向川普（Donald Trump）提出「自由開放的印度太平洋」構想，被川普政府採用為主要戰略。因此，建議石破也應提出防衛（國防）計畫，展現日本與美國合作加強防衛力的意願。

安倍曾於2016年11月訪問紐約，成為川普在美國總統大選勝選後不久第一位與川普見面會談的外國領袖，這成了安倍與川普建立關係的契機。

溫斯坦舉例說，日本的西南群島的防衛是台灣防衛的關鍵，石破應提出加強西南群島防衛、對北韓的因應對策、對美國投資計畫等的方案。

溫斯坦強調，不用擔心石破與川普兩人個性是否合得來，因為石破和川普都是對一般的社會觀念深懷疑慮的人。川普長年對抗「華盛頓想法」；石破則是長年在對抗「東京想法」。

所謂「華盛頓想法」就是由美國的財政部、國際機關主導，將基於市場原理的自由化、財政紀律、法規鬆綁等普及於全球的想法，川普則是與此對抗，主張「美國優先」主義，透過補助金、進口關稅等，照顧自己國家的產業。

溫斯坦認為，石破的地方創生政策就是「地方優先」主義，這與川普的政治理念有相通之處。

有關美國新政府的安全保障戰略，溫斯坦指出，川普本能性地理解嚇阻的概念。針對中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權主義勢力，目前在拜登政府之下低落的嚇阻力，預料川普政府將會予以強化。

對於北韓派兵到俄羅斯一事，溫斯坦指出，川普認為相較於以制裁措施對付中俄聯手的第一階段，目前問題已變得複雜許多，認為美日韓3國進行安全保障合作以嚇阻北韓，至為重要。

溫斯坦是國際政治學者，2011年就任哈德遜研究所所長，2020年3月當時美國總統川普提名溫斯坦為駐日大使，在參議院外交委員會獲准通過，但在參議院院會表決時未通過，2021年1月院會會期結束。2023年7月起溫斯坦擔任哈德遜研究所日本事務主席。

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