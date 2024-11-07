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日學者：川普當選成為台灣惡夢的危險徵兆

中央社新竹市7日電
日籍學者小笠原欣幸。中央社
日籍學者小笠原欣幸。中央社

日籍學者小笠原欣幸今天說，川普當選成為台灣惡夢危險徵兆，對中嚇阻結構受衝擊，局勢恐將有利中國，但有評論指無論誰當選，台灣重要性不變，可能因美中貿易戰加劇，反而成為台灣機會。

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選，將重新入主白宮。小笠原欣幸今天在臉書發文表示，台灣總統賴清德政府對美國總統大選採取密切關注的謹慎態度，避免對任何候選人發表評論，台灣官方立場是無論是共和黨或民主黨上台，都將持續強化台美關係。

小笠原欣幸說，不過川普多次發表對台灣不友善言論，如指控台灣偷走美國晶片生意，不滿台灣「未支付保護費」等，與現任總統拜登肯定「民主台灣」言論形成強烈對比。

小笠原欣幸說，從台灣角度來看，基於川普輕視台灣的言論非玩笑話或選舉語言，可能是真心話，再者川普輕視台灣的言論並非僅出現1次，而是一再重複，也令人憂心輕視台灣態度可能會轉化為具體政策。

他表示，川普曾指「台灣偷走美國的晶片生意」，日本專家已解釋為誤解，主要是台灣半導體產業發展歷程，透過建立晶圓代工製程的獨特商業模式成功，但川普仍認定是「被偷走」，後續可能演變半導體製造要從台灣移轉至美國的壓力。

小笠原欣幸指出，川普再度當選後，要求台灣增加國防支出的可能性引關注，如曾任川普政府官員柯伯吉（Elbridge Colby）曾主張台灣應將國防支出比例提高，此立場顯示川普陣營對「美國優先」的外交政策主張。

他說，不過此舉若在台灣引發「疑美論」，可能讓台灣傳統的親美立場開始轉向，甚至符合中國所期待契機。

小笠原欣幸表示，第1任川普政府中，有多名了解台灣戰略價值官員等推重視台灣的政策，卻已離職，而第2任期的川普政府，預期將更強烈反映川普意志等，對台政策未必有利。

他說，雖美國輿論傾向提防中國，但台灣也應警惕空泛的口號，關鍵應在實質提升台灣安全的意願，這需時間判斷，另若美國影響力長期衰退，將有利中國、不利台灣。

小笠原欣幸說，川普當選對台影響近似於「惡夢」，但部分台灣評論認為美中對立將持續，無論誰當選，台灣的重要性不會降低，甚至可能因美中貿易戰加劇，反為成為台灣的機會。

他表示，包含美國若從烏克蘭援助抽身轉而專注對中戰略，是對台灣是有利等樂觀論調，以他的立場則希望4年後被指「悲觀論並不正確」，最後仍盼台灣要需重視未來安全環境的變化。

國立清華大學今年8月起聘任小笠原欣幸為清華大學榮譽講座教授，9月起在清華大學人文社會學院學士班專任授課及舉辦講座1年。

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