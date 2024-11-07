川普重返交易外交 智庫：歐洲須在中國議題與美合作

美國總統當選人川普在6日凌晨時分走上舞台，向聚集在佛州西棕櫚灘會議中心的支持者講話。路透

美國前總統川普 將重掌白宮 ，學者指出，美國重心轉往印太將對歐洲帶來影響，並表示歐洲越願意與川普共同遏制中國，就越有可能留住跨大西洋聯盟；而美國也需要歐洲支持以對抗中國挑戰。

美國前總統川普於大選勝出將重返白宮，預期川普2.0將強化美國優先 政策。各界關注他的「交易」外交，特別是美國的跨大西洋盟友歐洲，以及面臨霸權風險的亞洲。法國學者分析，川普著重的美中關係將為歐洲帶來連動影響。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）資深亞洲專家與特別顧問高德蒙（François Godement）表示，中國政策將是川普的優先要務，同時也將決定部分的跨大西洋關係。

高德蒙認為，川普2.0面臨兩大中國挑戰，一是經濟與科技，二是戰略威脅。兩項挑戰無法切割，且若東亞爆發武裝衝突，將會對全球帶來難以預估的後果，而這與美國選民渴望的「結束戰爭」背道而馳。

面對兩難，高德蒙分析川普政府將有2種可能回應，首先川普式的「交易」，也就是一邊達成貿易協定，一邊戰略退出台灣議題。另一可能性則是同時投入2場衝突。

高德蒙指出，這2個決定都對美國盟友帶來巨大影響。「若以空洞協議從台灣議題收手，將會瓦解美國在東亞的聯盟網絡，它會讓亞洲國家身處前線，就如把烏克蘭丟給歐洲」。

高德蒙認為，若美中達成貿易協議，恐怕也意味著轉向全球保護主義，導致歐洲陷入困境，「除非我們採取全面保護主義政策，否則歐洲將成為中國商品海嘯的最後市場」。

高德蒙寫道，若川普保持其商人作風，那與美中關係將成「交易」。在這種狀況下，被忽視的歐洲「除了向中國做出更多讓步之外沒有任何籌碼」。

他強調歐洲在亞洲議題上與美國合作的重要性。在俄烏戰爭方面，由於中俄聯盟是俄烏戰爭的籌碼之一，歐洲不應該置身中國挑戰之外，尤其是北韓士兵已經史無前例的踏入歐洲土地。相同的，美國在面對中國時也需要歐洲支持，無論是在貿易或軍事嚇阻上。

對於川普重返「交易」外交，艾克斯-馬賽大學助理教授史屈克夫（Michael Stricof）向民意報（l’Opinion）分析，歐洲應透過增加國防預算來說服川普保持跨大西洋結盟是有好處的，好讓川普政府知道歐洲也願意投入印太戰略，「歐洲越能說服川普自己已準備好共同遏制中國，就越有可能留住他」。

史屈克夫認為，川普的目光將聚焦台灣和朝鮮半島。北京被視為「戰略競爭者」，因此川普政府的策略將著重遏制中國擴張。

蒙田研究所資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）則分析，川普2.0與上一屆的差別之一在於俄烏戰爭。

若美國政府以烏克蘭20%領土換取與俄羅斯的協議，對擴張主義強權釋放的訊息就是「征服能帶來成果」。帝國主義的入侵風險將為和平願景蒙塵，「若是如此，中國和台灣領導人將得出什麼結論？」

在經濟方面，美國若真的對中國徵收60%關稅，恐怕會再加速台灣企業減少對中國的依賴，而生產過剩的中國商品恐怕將湧入歐洲。

杜懋之表示，共和黨想要的，是重建與中國奠基在互利性與美國產業利益優先的貿易關係，而非摧毀一切連結，而台灣成為「交易」對手的可能性也無可避免地帶來焦慮。

杜懋之也指出，近年來台灣透過COVID-19治理等政策，給歐洲民主國家上了清楚的一課。因此他相信，台灣完全有可能透過產業就業、重新平衡與中國的經濟關係、尋求技術優勢和提高防禦態勢可信度，同時配合川普的「美國優先」策略，「不僅能成功確保台灣生存，更將持續繁榮」。