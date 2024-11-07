川普會廢CHIPS？學者：他講的是選舉語言 晶片法短期內安全

川普競選時表示不認同晶片法，但美國國內支持先進製造業回流，該法案短期之內應該是安全的。（美聯社）

儘管川普 曾痛批晶片 與科學法案（CHIPS）花費太大，使外界憂心包括台積電在內晶片製造商在美設廠的補助可能落空。但專家表示，美國國內支持先進製造業回流，該法案短期之內是安全的。

川普之外，共和黨籍眾院議長強生也一度說「很可能」廢除CHIPS，稍後才改口，此事因此成為選戰最後一個月的熱議話題。

市場諮詢機構Albright Stonebridge負責中國和技術政策的資深副總裁Paul Triolo，周四上財經節目時表示，儘管川普不認同CHIPS，但很可能不會撤銷。他補充說，「先進製造在本土發展獲有支持」。

彼得森國際經濟研究所（PIIE）所長Adam Posen周四也說，法案的大部分內容料將原封不動。

他說川普政府「可能嘗試重新詮釋晶片法，用和拜登 略有不同的方式來分配資金」，但他不認為他們會將該法案「推倒重來」。

川普10月接受知名播客羅根（Joe Rogan）訪談時，抨擊晶片法「非常糟糕」。他說，「拿數十億美元給有錢的公司，到美國來借錢建晶片廠」，方法不對，「他們不會把好的公司給我們」。他說，增加關稅的提案就可以免費吸引到晶片公司。

CHIPS撥款進度緩慢，大部分的補助尚未撥出。台積電和三星在美設廠分別獲得拜登政府承諾補助66億美元和64億美元，受益最多的是美廠英特爾，獲承諾補助85億美元。