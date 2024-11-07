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民主黨慘敗「聖經級災難」 一邊反省也一邊互相指責

編譯陳韻涵／綜合報導
賀錦麗的支持者在她發表演說時，傷心落淚相擁。（美聯社）
賀錦麗的支持者在她發表演說時，傷心落淚相擁。（美聯社）

華爾街日報報導，賀錦麗敗選讓民主黨人一邊反省之際也相互指責，關鍵在於民主黨忽略了受通膨與非法移民影響的選民。

民主黨對此次大選結果感到訝異，看到搖擺州的選民透過選票表達不滿。

民主黨失去工人階級、少數族裔等核心選民的支持，且流失農村選票，黨高層被問到誰該為此次敗選負責時，一位資深民主黨人說：「每個人」。

民主黨選舉策略專家柯芬尼斯(Chris Kofinis)表示，「這是一場聖經級的歷史性災難，民主黨已死；古有(倒戈支持)雷根的民主黨人，今有(倒戈支持)川普的民主黨人。」

有線電視新聞網(CNN)分析賀錦麗敗選的原因，則指拜登總統應在期中選舉後就讓位。

6月災難辯論及5日大選結果讓民主黨高層憤怒，認為拜登的問題更大，他根本不該參選，且若他在期中選舉後便宣布不角逐連任，民主黨的競選活動可能在那之後便順利推動，而不是7月換將且讓選民抱怨不夠瞭解賀錦麗及其副手華茲。

CNN指出，拜登本來可以扮演統籌與元老政治家的角色，而不是賀錦麗競選團隊中不知道該做什麼的人。

另外，福斯新聞引述追蹤政治廣告數據的分析公司AdImpact報告報導，賀錦麗團隊及其盟友在每一州的競選廣告花費都高於對手，賀錦麗7月22日參選以來，花費近14億元播放政治廣告，比川普及其盟友多出近4億6000萬元；若加上拜登參選期間的花費，民主黨此次選舉在七個搖擺州的廣告花費上看18億元。

另據獨立記者Lee Fang報導，民主黨金主在選舉期間收到許多垃圾簡訊，要求捐款給「2024年支持選擇多數」(Pro-Choice Majority 2024)政治行動委員會，

但該委員會的官網除了號召捐款，未提供相關高層或組織緣起資訊，甚至沒有任何聯絡資料。

「2024年支持選擇多數」今年1月成立以來募資逾360萬元，但多數資金花在一群顧問和募款活動上；聯邦選舉委員會(FEC)紀錄顯示，該組織在反川或挺賀的競選活動獨立花費為零，也未把資金轉給賀錦麗團隊，多數款項流向民主黨前職員創辦的華府公司「母艦策略」(Mothership Strategies)。

FEC紀錄顯示，母艦策略曾因積極募款而遭調查，過去兩年為諸多民主黨政治行動委員會提供諮詢，至少進帳4871萬元；有鑑於FEC公告時程，前述金額不含過去幾周的花費，因此實際金額可能更高。

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