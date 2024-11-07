第二任期成超級總統？川普可大膽推動「國家利益」

5日深夜數千支持者集聚在川普佛州的海湖莊園，將福斯新聞第一個報導川普勝選時，全場歡聲雷動，情緒沸騰。（歐新社）

川普 重返白宮 的第二任，已列出諸多待辦事項，從他過往的發言紀錄來看，驅逐非法移民 與打擊通膨，將是他上日100天的優先要務；此外，展望川普接下來4年執政，最高法院的解釋可能讓川普成為超級總統，聯邦機構生態可能被改變，並將追求效率放在合法合規之前。

川普矢言要在上任100天內，實現史上最大規模的非法移民驅逐潮，展現打擊犯罪的強硬手段，還要求各部會交出降低通膨的具體政績，從物價、住房到能源支出。

在打擊非法移民部分，執法面不需經國會同意，要提高邊境預算（包含增加人力支出）則需要國會同意；以川普急於取得成績的立場，推估一上台就會祭出雷霆手段，NBC曾報導，對於那些拒絕配合驅逐行動的地方執法機構，川普團隊考慮扣留聯邦撥款來懲罰。

川普首次執政時和不少高層舊屬公開撕破臉，他的第二任以忠誠為先，CNN報導，代表著川普執政不再有人煞車，圍繞在川普身邊的都只是執行者。

CNN報導，在川普當選前，其小圈圈就開始擬定忠誠者名單待挑選，重掌大權的川普，可以政治任命的官員從4000名到5萬名不等。

作為首位遭判重罪的美國總統，川普身上的多數官司可以在總統光環的保護下落幕；根據最高法院選前做出的解釋，保障總統執行公務具有豁免權，讓川普可以大膽推動「國家利益」；川普已經揚言上任後就要開除起訴他非法持有密件和干預2020選舉案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）。

作為以抽乾華府沼澤為目標的總統，川普重返白宮，打算建立削減聯邦支出的政府效率委員會，且可能由億萬富豪、社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）領軍，川普的新政府既講求忠誠，又追求效率，很可能改變聯邦機構生態。

此外，川普在國際事務立下很多承諾，包含24小時內終結俄烏戰爭，支持以色列，且將美國工作機會從中國人手中奪回，並將製造業由外國移回美國。

很難得知川普要如何摧枯拉朽地完成這一連串目標，可以確定的是，美中關係會持續維持這種高度競爭且緊張的氛圍，美以關係可望和緩，華府將對德黑蘭實施更強硬的政策。

至於台灣，川普第二任的政策目標包含，晶片製造不能由台灣壟斷，台灣的安全必須自己提升，不能將美國拖入第三次世界大戰；此外，他可能在「保護費」上發揮創意，不只是要求台灣加購美國武器，也可能要求加倍投資美國，讓美國再次富有和偉大。