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川普曾諾上任大舉遣返無證客、廣泛關稅…美將迎保守孤立主義

編譯盧炯燊／綜合報導
總統當選人川普在競選時承諾當選後第一要務，就是遣返無證客。圖為去年6月在美墨邊界的大批尋求證庇的無證客。(美聯社)
總統當選人川普在競選時承諾當選後第一要務，就是遣返無證客。圖為去年6月在美墨邊界的大批尋求證庇的無證客。(美聯社)

紐約時報6日指出，川普利用民眾對移民的恐懼、對經濟的擔憂來擊敗對手，他這次在總統大選勝出，顯示美國將迎接孤立主義、廣泛關稅和秋後算帳。媒體分析，川普的保守孤立主張重新抬頭，打動受後疫情經濟所苦、渴望跳脫拜登執政的選民。

至於川普重返白宮的第一天會做些什麼？他曾在競選期間列出要做的許多「待辦事項」，包括做獨裁者、開除司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)、釋放2021年國會暴亂案部分囚犯、實行美國歷來最大遣返非法移民行動、大學畢業生自動獲得綠卡等。

川普去年在愛荷華州的里民大會表示，永遠不會濫用權力來報復任何人，但除了第一天。他解釋這一天要關閉邊境，之後就不再是獨裁者。

特檢官史密斯兩度負責起訴川普，包括機密文件案以及干預2020年大選案。川普10月24日受訪時聲言上任後即要炒掉史密斯，揚言「在兩秒內開除他」，同時會「懲罰」負責他刑事案件的檢察官和法官。

2021年1月6日國會暴亂案，不少人在川普號召下到國會山莊集會，結果變成示威者衝擊國會，超過1500人遭刑事檢控，過半認罪或被判罪成。川普多次形容被定罪的人都被「無理監禁」，他今年3月在自己的社交平台上表示「傾向赦免大部分人」。但不是全部赦免，因為有部分人可能當時確實失控。

川普一直指「全球暖化是騙局」，首任期間退出「巴黎協定」。今年在競選時表示，為了壓制通膨，將會終結由民主黨提出的「綠色新政」(The Green New Deal)，指稱其實是「綠色新騙案」。川普5月在集會中承諾上任首天，會停止海上風力發電項目，並會立即對現有的電動車補助措施開刀。

由於無證移民是選民關注的首要問題，川普首天工作的重中之重，自然是遣返無證移民。他的遣返非法移民將是美國史上最大規模，即使未經法律許可，仍會圍捕並驅逐數以百萬計無證移民，聲稱要「趕走罪犯」。同時會利用地方執法部門及國民兵尋找各地的無證移民，估計全美約有 1100 萬人沒有合法移民身份。

在全力遣返無證移民的同時，川普今年6月提出一個向部分移民開門的想法，主張在大學，包括短期大學畢業的同時，「自動」獲得綠卡。

川普曾說上任後兩秒鐘就要開除起訴他的特別檢察官史密斯。（美聯社）
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