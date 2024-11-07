賀錦麗敗選 金融時報：陣營犯了這「5大致命傷」

美國副總統賀錦麗6日在大選中輸給川普，無緣總統寶座。（路透）

副總統賀錦麗 8月臨危受命，代替總統拜登 代表民主黨角逐總統大位，原先氣勢大好，支持度在9月與川普 辯論後一路飆漲，但這一切卻在10月逐漸變調，金融時報分析賀錦麗陣營犯了5大錯，讓賀錦麗與白宮寶座擦身而過：

1、上節目表現不佳

賀錦麗10月初上美國廣播公司（ABC）節目「觀點」（The View）時，共同主持人賀斯汀（Sunny Hostin）問她說：「如果有的話，妳會做哪些有別於過去4年拜登總統做過的事情嗎？」

賀錦麗結結巴巴答道：「我現在連一件也想不出來。而且我參與了大多數有影響力的決定。」

脫口而出後，她馬上意識到這個答案給自己帶來麻煩，所以後來又說，她會找個共和黨人入閣。這讓川普和其他共和黨人抓住機會，破壞賀錦麗將自己描繪成變革候選人的努力，且大多美國人表示，在拜登領導下，美國正常錯誤的方向前進。

2、迴避尖銳問題

除了在ABC節目「觀點」節目上失誤，賀錦麗在選前6周避免媒體即興採訪也廣受批評，遭質疑是否有能力回答棘手問題。

賀錦麗受訪時，也常因為對記者提問給出冗長或空泛答案而遭到攻擊。9月初以民主黨候選人身分首次接受專訪時，被費城當地電視台記者問及將提出哪些具體政策來降低生活成本，她當時沒有正面回應，而是花了4分鐘漫談自己的成長經歷。

3、副手華茲沒加到分

在評估賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）和亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）等幾位可能的競選夥伴後，賀錦麗靠「直覺」選了明尼蘇達州州長華茲當副手，許多人認為這是一種戰術選擇，能吸引中西部工人階級的支持。

但華茲的弱點在10月與川普副手范斯辯論時嶄露無遺，當時他首度坦承，自己曾說天安門事件時人在香港，是失言，並稱「我有時候是個笨蛋」。

4、矛盾的外交政策

中東戰爭以及拜登政府與以色列的密切關係，對賀僅來來說是個政治雷區，因為她既捍衛白宮政策，又試圖將自己與拜登切割。

賀錦麗很大程度上堅稱自己將始終支持以色列自衛的權利，但也大力談論在加薩的巴勒斯坦人困境，並隨後呼籲支持以黎停火。

賀錦麗的立場疏離了美國阿拉伯裔和年輕選民，她的造勢現場也經常被親巴勒斯坦示威者打斷。賀錦麗嘗試了各種因應措施，但8月在底特律的一場集會上終於忍無可忍回嗆：「如果你們想要川普勝選，就繼續喊吧。否則，現在是我在說話。」儘管之後試圖將自己與川普做對比，稱不會跟川普一樣視反對者為「敵人」，但可見仍未有效拉攏。

5、拜登失言扯後腿

可以說賀錦麗整個競選之路中最大的失誤就是來自拜登。

在川普造勢集會上傳出波多黎各是「漂浮的垃圾島」爭議言論後，拜登反擊時失言，稱「川粉都是垃圾」，雖然白宮試圖澄清，拜登當時說的垃圾是指川粉的言論，但傷害已造成，讓川普彷彿撿到槍，在選前幾天猛批猛打，甚至還穿上螢光背心坐在一輛垃圾車上發表演說，在決勝關頭反將一軍。