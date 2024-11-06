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CNN檢討賀錦麗敗選：拜登期中選舉後就該讓出舞台

中央社華盛頓6日綜合外電報導
霍華德大學學生們5日觀看選舉結果。美聯社
霍華德大學學生們5日觀看選舉結果。美聯社

美國民主黨候選人賀錦麗從投身選戰初期鬥志昂揚，到被評為辯論會大放異彩，後來卻深陷麻煩而縮手縮腳、終至敗選。有評論將矛頭指向總統拜登，認為他期中選後就該讓出舞台。

有線電視新聞網（CNN）報導，賀錦麗（Kamala Harris）選前上美國廣播公司（ABC）節目「觀點」（The View）時，共同主持人賀斯汀（Sunny Hostin）問她說：「如果有的話，妳會做哪些有別於過去4年拜登總統做過的事情嗎？」

賀錦麗答道：「我現在連一件也想不出來。」

她馬上意識到這個答案給自己帶來麻煩，所以後來又說，她會找個共和黨人入閣。

一群幕僚沒等賀錦麗下節目就開始消毒。有跟她聊過的一位民主黨人告訴CNN，賀錦麗當時不想細數自己跟總統拜登差異何在，因為她覺得那樣做好像是在背叛曾經挑選自己搭檔入主白宮，然後又把整個舞台都交到她手上的老闆。

有別於夏末「換拜」後鬥志昂揚、9月政治觀察家一面倒評價賀錦麗在辯論會大勝共和黨對手川普，這場選戰到了10月時顯得死氣沉沉，偏偏賀錦麗這個麻煩出現在這個時候。她變得縮手縮腳，有點失去信心、失去開始投入選戰那幾周時的意氣風發。曾經成功讓她遠離舒適圈的幕僚們感覺到，彷彿他們再度撞到賀錦麗曾經築起過的牆。

隨著選戰進展，當舉國渴求改變，而且就在更多選民開始關注的關鍵時刻，這位候選人卻決定對自己上台能夠代表哪些改變輕描淡寫。

這反映出一些層次更深的問題，其中有一些，例如團隊成員的問題，那是她調整得來的。不過有一個她擺脫不了的問題，那就是拜登。內部民調顯示，壓倒性多數選民認為，國家根本走錯了方向。

等賀錦麗終於回神，在拜登這個問題上有了更明確、對比性更強烈的答案時，選情卻也開始以她參選以來沒有出現過的走向在變調，這包括想要聽見她反對拜登經濟處理手法的中間選民，以及希望她更用力推翻拜登支持以色列的左派選民。

然而，拜登最大敗筆或許在於，今年總統大選他根本連碰都不該碰。如果他期中選舉後就一如某些幕僚規勸的讓出舞台，民主黨就可以在初選時盡情發揮。他本來可以在這場選舉中扮演當家管事的角色，而不是讓賀錦麗團隊渾然不知到底該拿他怎麼辦。

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