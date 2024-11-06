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川普勝選獲登封面 時代雜誌剖析他致勝關鍵

中央社紐約6日綜合外電報導
圖為川普6日晚在佛州西棕櫚灘和支持者一起觀看開票結果。美聯社
圖為川普6日晚在佛州西棕櫚灘和支持者一起觀看開票結果。美聯社

美國總統大選結果底定，「時代雜誌」公布25日週刊封面，為成功勝選回鍋白宮的前總統川普，文章分析川普陣營的致勝關鍵在於盡力爭取男性選票、守住女性選民的策略奏效。

「時代雜誌」（TIME）撰文指出，現年78歲的川普（Donald Trump）成功回歸白宮之道將被載入史冊。對川普的高階幕僚而言，這次選戰命題可歸結成一句簡單的口號：「力爭男性，守住女性」。

這句話意思是強調經濟及移民議題，讓選民別關注他第一任期的混亂、由他啟動的墮胎禁令，以及他4年前對美國民主的攻擊；同時也意味著憑藉選民失望怒火，並運用川普早就在用的文化裂痕及追求狹隘族群利益的手法來打選戰。

時代雜誌指出，川普勝選幅度驚人，除拿下北卡羅來納州、讓喬治亞州回歸己方陣營，還突破民主黨的「藍牆」（Blue Wall，含威斯康辛州、密西根州與賓夕法尼亞州），成績遠遠超過催出男性選票並守住女性的目標。

出口民調顯示，川普在關鍵激戰州贏得大量拉美裔男性選票，在賓州該群體的得票率從27%躍升至42%，在全國拉美裔男性的得票率則從36%上升至54%。

川普也擴大了無大學學歷選民對他的支持，在賓州及威斯康辛州非裔選民方面亦取得斬獲，並維持住全國白人女性的選票。這讓民主黨人備感驚訝，他們原本預期聯邦墮胎權遭推翻後，女性將大舉反抗。

首投族部分，川普的支持度也從4年前的32%上升至過半的54%。

2024年美國總統大選5日舉行投開票，根據美聯社數據，目前川普以277張選舉人票領先，已跨過當選門檻；民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）獲224票。

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