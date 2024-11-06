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川普勝選美股狂歡 道瓊早盤狂飆1300點

川普勝選 給各行各業帶來什麼影響？

政治生命曾看似終結卻又逆轉勝 川普怎麼贏的？

編譯湯淑君／綜合外電
川普自行宣告贏得2024年美國總統大選，締造了一連串歷史紀錄。歐新社
川普自行宣告贏得2024年美國總統大選，締造了一連串歷史紀錄。歐新社

四年前，美國前總統川普競選連任失敗，但他指控選舉詐欺始終不認敗，以致暴民2021年1月6日攻占國會山莊，卻也無法扭轉2020年敗選現實。當時，川普的政治生命看似告終。不料，他卻掃除共和黨黨內競爭者、東山再起，6日更擊敗民主黨對手賀錦麗，當選美國第47任總統。

川普贏得2024年總統大選，締造了一連串歷史紀錄。他是繼1892年克里夫蘭（Grover Cleveland）勝選、二度奪回白宮以來，首位第一任和第二任不連貫的美國前總統。他創下被定罪卻還當選總統的首例。現年78歲的他，明年1月宣誓就職時，也將是歷來最高齡的美國總統。

這種堪稱美國史無前例的政壇絕地大反攻，川普是怎麼辦到的？

彈劾、起訴讓他以受迫害者姿態博得同情

川普2021年黯然離開華府時，似乎絕不可能再重返白宮。他被指控編造敗選謊言、煽動國會山莊動亂，遭到孤立，政治生命眼看已終結。掌控眾議院的民主黨人士迅速彈劾他，但因沒能通過定罪門檻而被宣判無罪。在一些共和黨公職人員協助下，川普從他的佛州海湖莊園持續發揮影響力，尤其時任共和黨眾院黨鞭麥卡錫在川普下台後不久就親自登門造訪，形同確認川普在黨內仍扮演要角。

2022年期中選舉迫近時，川普就運用他儼然像「造王者」的影響力，聲稱自己才是共和黨無庸置疑的領導者。他欽點的候選人幾乎總是贏得黨內初選，但其中一些人卻在共和黨贏面大的選舉中落敗，引起川普寶刀已鈍的質疑。

然而，2023年是川普的危機，也是轉機。那年，國會山莊暴動案、非法持有機密文件案、干預選舉案相關的州與聯邦起訴一波波襲來。川普卻利用這種種指控，把自己描繪成遭濫權政府政治迫害的受害者。在不滿現行體制的共和黨基層支持者之間，川普以挨打者自居的論調引起共鳴與同情。

與川普競逐共和黨提名的佛州州長德桑提斯當時就感嘆，那些起訴轉移黨內初選的焦點，讓川普連一場初選辯論都未出席，就輕鬆贏得黨內提名。

激起選民的憤怒與恐懼

川普贏得2024總統大選，印證他以直白、甚至粗魯的選舉語言，成功挑起民眾的憤慨和恐懼。他常以鄙視女性、種族偏見的語言攻擊民主黨對手賀錦麗，把民主黨主政下的美國勾勒成一幅末日景象。蠻橫的語言，加上超陽剛的形象，引起一群憤怒民眾的迴響，尤其是男性選民。

7月13日川普遭暗殺未遂，耳朵遭子彈擦傷流血時，他握拳振臂高喊「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」被美聯社照片捕捉到的那個不屈不撓的硬漢身影，更鞏固他在支持者心目中的英雄形象。

相較於賀錦麗起初打選戰主打歡樂、陽光主題，川普則訴諸大批選民對高物價的憤怒、對國內犯罪猖獗和非法移民充斥的恐懼感，以及對國際衝突不斷的氣餒，把這些負面情緒轉化為一張張力挺他的選票。

西班牙裔選民傳統上是民主黨的鐵票，今年卻倒向川普，正是因為這群民眾和低收入家庭一樣，都飽受高通膨打擊之苦。川普在鄉村地區、白種人和未受大學教育的選民，也再度踴躍把票投給他，終於寫下川普重返白宮的傳奇一頁。

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