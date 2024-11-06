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川普勝選美股狂歡 道瓊早盤狂飆1300點

川普勝選 給各行各業帶來什麼影響？

2024年美國大選 出現這5個意外結果

記者顏伶如／即時報導
華爾街日報認為，2024年美國大選意外之一是川普大勝。圖為川普6日晚在佛州與團隊和支持者一起觀看開票結果。美聯社
華爾街日報認為，2024年美國大選意外之一是川普大勝。圖為川普6日晚在佛州與團隊和支持者一起觀看開票結果。美聯社

華爾街日報(WSJ)6日報導，從選舉日晚間開票可以看出，2024年美國大選出現五個意外結果：

一、川普大勝

選前民調顯示兩邊陣營旗鼓相當，勝負難分，但開票結果卻是川普在幾個搖擺州接連勝出。

二、共和黨贏得參院多數

共和黨在參議院取得穩定多數(comfortable majority)，代表川普上台後內閣首長人事任命案較有機會輕鬆過關，川普政府推動稅改法案也較容易通過。

三、川普獲得年輕男性選民支持

競選期間，川普將爭取年輕男性選民支持視為核心目標，從開票結果看來，策略奏效。

四、民主黨沒能在都會區擴大支持度

民主黨無法在都會區進一步擴大支持度，讓川普更容易取得龐大勝利，因為川普在偏鄉地區、郊區郡縣支持度雙雙提升。民主黨候選人賀錦麗原本在都會區較有優勢，不過卻沒能憑藉擴大都會區基本盤發揮抗衡效果。

五、選民之間的教育差異越來越大

開票數據顯示，沒有大學學歷的民眾明顯右傾轉向支持共和黨。過去幾年，美國選民之間因為教育程度而出現的政治立場分歧，彼此之間差異越來越大。報導指出，這股趨勢短期之內不太可能停止。

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