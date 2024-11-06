川普勝選 給各行各業帶來什麼影響？

川普勝選將對各行各業造成深遠影響。路透

川普 勝選將對各行各業造成深遠影響，化石燃料及傳統汽車業的處境有望好轉，而再生能源、航空、零售等產業前景難料。

汽車業

美銀證券分析師墨菲表示，川普勝選幾乎肯定會廢止減排政策與購買電動車的獎勵，拖慢電動車銷售成長。川普也揚言對包含來自墨西哥的商品加徵關稅 ；許多汽車都在墨國組裝再銷往美國。

川普的政策將有利通用和福特等生產傳統汽車的車廠。Wolfe Research分析師羅斯納指出，尤其是福特，因該車廠對墨西哥生產的曝險，比通用和Stellantis小。特斯拉將受惠於墨西哥組裝的車子難以銷美，以及馬斯克在川普政府中的潛在影響力。

能源業

川普希望美國開展更多石油 鑽探，有利石油產業。但也有一些分析師認為，川普計畫徵收關稅，可能會對美國石油和天然氣業者帶來淨負面影響。像是川普在第一個任期內發動貿易戰，引發中國對美國石油實施報復性關稅，導致美國對中國出口的石油暫時下滑。

化石燃料投資人應保持謹慎，因為目前全球石油產量太多，需求成長卻不足，而美國的石油產量可能繼續成長。若沒有地緣政治震撼，油價料將保持疲弱。

川普已承諾撤銷為太陽能、風能、電池和電動車公司提供補貼的通膨削減法（IRA），不利再生能源產業。

醫療保健產業

川普勝選，對聯合健康保險和Humana等提供「醫療優勢計畫」（Medicare Advantage）的保險公司來說，可能會緩解壓力並提振股價。對製藥業者來說，川普的政策對併購較為友善，為打造大型製藥公司鋪平道路，但無論是誰入主白宮，似乎都不太可能改變品牌處方藥高昂的價格。

工業

人工智慧（AI）和飛機的需求不太可能在2025年下滑，但川普希望透過提高關稅，吸引製造業回流美國，而這麼做可能會造成一些問題，一來可能可能提高進口零組件的成本，二來可能引發報復性的關稅。

以波音為例，該公司最大客戶是中國，若美國對中國課徵新的關稅，波音會成為遭打擊的對象。Vertical研究夥伴公司分析師史塔德說，一個可能的結果是「中國再也不買波音飛機」。若美國對歐洲製造商課徵關稅，也可能導致歐洲國家對波音實施報復性關稅。

金融業

川普的政策立場支持放鬆監管，外界普遍認為銀行股將受惠。自拜登政府三年前以新指引推動金監機關嚴加審查合併後，交易獲批准的時間大幅拉長。在川普領導下，批准速度可能會加快，因為它可能推動鬆綁金融管制，並放寬交易審查。

川普當選對影響，分析師莫衷一是。晨星分析師認為，規模較小的銀行關心當局對垃圾費的監管，而拜登和其他民主黨人打擊了銀行的垃圾費，意味區域性銀行從這個角度出發，可能認為共和黨對他們較有利。然而，Better Markets分析師凱萊赫則說：「川普青睞大銀行，尤其是華爾街的最大銀行。而採取危險鬆綁管制和其他政策，可能對區域性與社區銀行造成不公平的競爭。」

科技業

美國聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗上任後，花費大部分心力設法促進科技業競爭。司法部也把矛頭對準大型科技公司，最近美國地方法院就判決Google非法壟斷網路搜尋市場。 對投資人而言，監管議題雖難以量化，但想必會對股價造成負面影響。

麗娜汗是現任美國總統拜登任命的，選後未必會獲新政府繼續任用。 川普先前曾說，一旦上台執政，將「大砍所費不貲而且負擔沉重的監管法規」，但他的競選文件並未提及有關科技業反托辣斯政策的細節。

除了反托辣斯政策之外，近幾年來，半導體產業也成為美國關注焦點。強化美國晶片製造實力已是兩黨共識，川普上任後，可望繼續在這方面提供支持。

零售業

川普打算加徵關稅，對零售商的影響可能特別大。零售商過去成功透過漲價，把額外的關稅負擔轉嫁給消費者，但這次可能更困難，因為歷經兩年的高通膨，消費者對高價產品會縮減支出。全美零售聯盟（NRF）在選舉日前夕發布了一份報告說，川普的關稅提案可能會在生效後，每年使消費者的購買力減少460億至780億美元。

Jefferies美國消費者策略師考夫曼另指出，某些零售類股已經承壓，過去一個月，商品進口比率較高（尤其是從中國進口）的消費用品公司，股價表現較差。