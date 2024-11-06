川普回鍋白宮 分析：新政府未來須在5大經濟領域痛下功夫

美國總統大選開票截至目前為止，共和黨總統候選人川普一路領先，有望二進白宮。圖為福斯新聞預測川普將勝選。(路透)

美國總統及國會選舉結果大致底定，前總統川普 有望二進白宮。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）指出，他若要增進美國未來的經濟福祉，必須在五大領域痛下功夫。

在選戰期間，川普提出諸多激進的政見，包括進一步減稅，大幅提高關稅 ，全面鬆綁法規，降低聯邦支出，擴大石化燃料生產，並縮減環保計畫。但他對於如何落實這些選舉承諾，並未提出具體細節，這些絕對不是在選後即可束諸高閣之事。現在川普既已勝出，就必須在五大領域多加努力，才更有機會落實承諾。

第一，川普必須設法維持經濟成長，同時並預先布局，以推動未來的繁榮。這些措施包括對現有的經濟引擎放開煞車，例如製造業與服務業，並支持人工智慧（AI）、生命科學、綠能、國防、醫療與食品安全等領域的創新活動，作為未來經濟成長的源頭。「通膨削減法」及「晶片與科學法」都應重新評估及修正，以滿足新的目標。這需要更有活力的法規以促進創新，並且須更加了解就業流失與技術提升之間的風險平衡關係。

第二項挑戰，來自於如何控制龐大的預算 赤字，及快速增加的政府負債。美國一方面在近三年期間失業率都維持在4%左右，甚至更低，但同期間每年預算赤字占國內生產毛額（GDP）比率高達6%-8%，這是過去難以想像的情況。無論預算赤字占GDP比率超過6%，或政府負債總額達到GDP的120%，最終都是一條走不下去之路。

問題不僅僅在於財政失衡的規模而已。基於財政缺乏充分的韌性與敏捷度，因此新政府必須強化操作上的彈性，這需要改革稅制，包括取消一些遭到扭曲的免稅措施，以及偏向反經濟成長的規定；同時還要落實支出合理化，並釋放更多資源進行投資，以及作為預防性的緩衝機制。

第三，川普必須抗拒過度濫用自己所偏愛的經濟工具，也就是一再減稅及提高關稅。

第四，新政府必須恢復美國在全球經濟與金融秩序方面的領導地位。這與全球主義者的意識形態無關，而是用來對抗全球區塊化，以免損及經濟成長及國家安全。需要美國主動參與，才能夠對全球共同的威脅採取因應行動，否則將更難以因應益發頻繁且嚴重的震撼。

第五，則是新政府在政策溝通上必須妥當。之前拜登政府依循聯準會（Fed）的誤判，認為通膨只是「過渡性」，可為殷鑑。川普在這方面表現較佳，2016年他當選後立即改口表示將採取有利於經濟成長的政策，帶動美股翻揚。

候選人在競選時濫開支票，本來就不是什麼新鮮事。現在選舉既已結束，新任總統川普必須將注意力轉移到如何落實經濟承諾上，否則不僅美國將喪失「經濟例外」的地位，全世界也將失去一具主要的成長火車頭。