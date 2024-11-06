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選情接近時 搖擺郡也可能翻盤

編譯俞仲慈／綜合報導
佛州選監單位外布置假紅鶴當監票員，在緊張的選舉中，增添趣味。（路透）
佛州選監單位外布置假紅鶴當監票員，在緊張的選舉中，增添趣味。（路透）

2024大選一人一票，但選情緊繃，全國郡縣、都市選票可能左右選舉結果，決定各州選舉人票數，決定哪位候選人入主白宮。

根據美聯社報導，2024總統大選兩黨候選人捉對廝殺程度超過以往，搖擺州關鍵選區投票結果成為勝負關鍵，就像過去兩屆大選一樣。

大城市

全美大城市如底特律、夏洛特(Charlotte)和亞特蘭大幾乎都是民主黨鐵票區，2020大選拜登囊括密西根州韋恩郡(Wayne County)、北卡羅來納州梅克倫堡郡(Mecklenburg County)、喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)等三郡逾三分之二選票，奠定勝選基礎。

郊區選票至關重要

威斯康辛州最大城密爾瓦基(Milwaukee)與賓州最大城費城(Philadelphia)周邊選區的投票率與票數差距也攸關全州勝負。 

密爾瓦基周邊的華盛頓(Washington)、奧扎基(Ozaukee)與沃克夏(Waukesha)三郡素有「WOW」之稱，屬於共和黨票倉，但近來逐漸左傾，優勢縮小，共和黨人必須積極拉抬農村地區投票率，才能抵消大城市落後票數。

至於費城周邊的巴克斯郡(Bucks)、蒙哥馬利郡(Montgomery)、切斯特郡(Chester)與德拉瓦郡(Delaware)也屬共和黨票倉，不過數十年來左傾結果，自1992年以來，民主黨總統候選人已贏得其中三郡。

面積廣大的郡縣選區

亞利桑納與內華達幅員遼闊加上選民過度集中，即便微弱優勢也可能導致選舉翻盤。

2020大選，拜登在包括鳳凰城在內的馬里科帕郡(Maricopa)獲得50.3%選票，以4萬5000票擊敗川普，但全州僅以1萬張選票獲勝；另外拜登在內華達州15郡有14郡票數落後，但光靠拉斯維加斯在內的克拉克郡(Clark)9萬1000票領先川普，最終拿下內華達州。

颶風海倫(Helene)災區

2020大選，川普僅以一個百分點贏得北卡羅來納州，不過颶風海倫重創北卡州西部地區，可能牽動大選結果；其中班康郡(Buncombe County)與郡治阿什維爾(Asheville)是拜登四年前勝選的西部兩郡之一，其他郡縣仍屬共和黨票倉。

搖擺郡

2024大選七個搖擺州超過500郡，其中10郡在2016年支持川普，但2020年又轉投拜登，雖然單一郡縣不足以左右全州選舉，但最後階段翻盤也不無可能。

2016年和2020年，威斯康辛州兩黨候選人差距僅有2萬張選票；北卡州兩個搖擺郡：新漢諾威郡(New Hanover)與納什郡(Nash)是10個搖擺郡率先在投票日當晚完成計票的選區。

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