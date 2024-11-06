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思考美國是否可靠 歐洲外交圈：多國尋找備援方案

編譯中心／綜合報導
澳洲、印度和日本十分關注美國總統大選的結果，希望美國、印度、澳洲和日本組成的四方安全對話(Quad)會繼續在印太地區合作。圖為拜登總統(右二)今年9月21日在德拉瓦州主持任內最後一次「四方安全對話」峰會，與澳洲總理艾班尼斯(左一)、日相岸田文雄(右一)、印度總理莫迪(左二)分別一對一會談。(路透)
澳洲、印度和日本十分關注美國總統大選的結果，希望美國、印度、澳洲和日本組成的四方安全對話(Quad)會繼續在印太地區合作。圖為拜登總統(右二)今年9月21日在德拉瓦州主持任內最後一次「四方安全對話」峰會，與澳洲總理艾班尼斯(左一)、日相岸田文雄(右一)、印度總理莫迪(左二)分別一對一會談。(路透)

澳洲印度外交部長5日表示，無論美國總統大選結果如何，他們有信心美國、印度、澳洲和日本組成的四方安全對話(Quad)會繼續在印太地區合作。然而，歐洲外交圈表示，許多國家已重新思考美國是否可靠，並尋找備援方案確保本身利益。

路透報導，澳洲外交部長黃英賢在坎培拉表示，她在美國大選前拜會了曾任川普政府國務卿的龐培歐(Mike Pompeo)，雙方進行「非常良好的討論」。

她說：「我們討論的優先事項之一是澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)，我們非常高興看到跨黨派支持。」AUKUS協議是澳洲最昂貴的國防計畫，2023年在拜登政府領導下達成。她說：「至於美國大選，我們將與美國人民選擇的任何人合作。」

另外，四方安全對話領袖9月同意建立聯合海岸防衛隊巡邏，並加強軍事後勤合作。黃英賢說，四方安全對話在該地區「非常有價值」，「無論這場選舉結果如何，我們都認為它仍具有重要意義」。

印度外交部長蘇杰生則說，四方安全對話是2017年在川普任內重啟。他在出訪澳洲時表示：「當我們審視美國大選時，我們非常有信心，無論結果如何，我們與美關係只會不斷發展。」

不過，華爾街日報報導，歐洲方面並不這麼樂觀。一名歐洲外交高層直言：「美國將不再是想當然爾的夥伴，且鑒於不可預測性，會被當成選擇性夥伴。」

歐洲官員認為，與十年前相比，如今美國是不太可靠的盟友，奉行更具交易性質的外交政策。

若川普回鍋，可能對銷美商品加徵10%關稅。在布魯塞爾，歐盟官員頻繁開會，因應可能與美國的貿易戰。

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