美國際關係學者：中若侵台 美將為「保衛台灣」而戰

美國學者預測，中國若侵台，美國會和中國一戰。圖為中國對台軍演。(取材自中國軍網)

美國國際關係學者米爾斯海默(John Mearsheimer)近期接受英媒UnHerd專訪時，重申他對美中之間緊張升高的關切，以及美國防止東亞中國霸權的戰略利益。他並預測，中國若侵台，美國會和中國一戰。

UnHerd報導，米爾斯海默說：「我認為(美國人)會為了保衛台灣而戰鬥和犧牲。…我希望事情不會發展到那一步，但我認為對美國而言，確保中國不會拿下台灣很重要。」

米爾斯海默接著駁斥民眾不會支持美國出兵的疑慮。他說，美國政府將不遺餘力地去影響有關當前情勢的論述，將中國描繪成致命的威脅；而且他也支持一旦中國犯台，美國軍事捍衛台灣。

在2001年著作「大國政治的悲劇」(The Tragedy of Great Power Politics)中，米爾斯海默曾評論美國對中國交往政策，主張中國經濟崛起將大幅提升其軍事力量，接著中國可能藉此支配東北亞，導致美中關係對立。他在接受UnHerd訪問時，也再度提及當年預測。

米爾斯海默曾反對伊拉克及阿富汗 戰爭等美國的軍事干預，以及美國最近給予烏克蘭 及以色列 的支援。然而他認為中國對於美國勢力的威脅更大，因此以更加鷹派的立場看待中國。

米爾斯海默主張，美國終將成功防止中國稱霸區域，但在那之前的任何衝突依然是嚴重威脅，因為兩國都是核武強權，他希望未來美中若碰上重大危機，雙方都將保持冷靜。