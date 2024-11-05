中國官媒打破數月沉默辣評美國大選：前所未有的大亂鬥

經歷數月的相對沉默後，中國官方媒體日前也開始表達，對美國總統大選的看法，冠上「燒錢」、「前所未有的亂局」等名號。(美聯社)

經歷數月的相對沉默後，中國官方媒體日前也開始表達，對美國總統大選 的看法，冠上「燒錢」、「前所未有的亂局」等名號。

彭博報導，最近幾天，中國官方媒體少量但持續地刊發報導，稱即將到來的總統大選已經陷入混亂，預示後續還將有更多的動盪。其中，央視將關注點放到川普 與賀錦麗的選前爭奪大戲上，而非兩人的政策差異。

「美國人選誰當總統，又有什麼區別呢？」央視4日在一則近5分鐘的快節奏短片裡問道。該短片的內容包括總統拜登突然在最後一刻選擇退選，以及川普頻繁遭遇暗殺企圖等。

中國向來對美國的體制持批評態度，但這一次的言辭似乎比先前幾年更加強硬。

「進入衝刺階段的美國大選 僅在『總統』這個層面就出現了前所未有的亂局，」央視這則短片稱。「選舉日的計票和選舉後的權力交接，又會發生多少魔幻事件？」

包括這則報導在內的多則央視報導，批評兩位候選人煽動民粹主義和種族衝突，在微博等中國社交媒體上一度登上熱搜。

中國官媒和社交媒體審視美國的體制，其中的一個角度是金主對政治的影響。央視早些時候的一則報導稱，美國大選已成「鈔」級戰場，預計本屆大選將成為美國歷史上最「燒錢」的一次選舉。

這則報導引述包括英國「金融時報」和「紐約時報」等媒體，展示了特斯拉CEO馬斯克和微軟創辦人蓋茲等商界巨擘，作為政黨主要捐贈者所發揮的作用，並得出結論稱，這樣的做法使得普通民眾的聲音和權益不斷被削弱，「被邊緣化，甚至被犧牲」。