川普若重返白宮 星學者：美與東南亞關係可能趨冷淡

新加坡學者張嘉松認為，若川普當選美國總統，美國與東南亞原本建立的關係可能會趨向冷淡。中央社

美國總統大選登場，新加坡學者張嘉松今天說，共和黨總統候選人川普 從未試圖了解東南亞 國家的想法，他認為，若川普當選總統，美國與東南亞原本建立的關係可能會趨向冷淡。

正在雅加達參加學術活動的新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員張嘉松（Alan Chong）今天接受中央社訪問，他表示，亞洲國家在外交上更傾向站在「灰色地帶」或持「中間立場」，但川普（Donald Trump）並未試圖了解亞洲及東南亞國家的想法。

他說：「至少拜登 （Joe Biden）和歐巴馬（Barack Obama）都試圖了解亞洲，但他（川普）根本不在乎。」

張嘉松告訴中央社，他認為，若川普當選美國總統，美國與東南亞的關係不會升溫，而是趨向冷淡。因此，東南亞就必須靠彼此軍隊間在國防外交上所建立的網絡，在川普可能改變政策時，仍能進行積極的反制作用。

他表示，「許多美國外交官都希望川普不要重返白宮，但若是川普當選，他們希望拜登和歐巴馬政府時代（與東南亞）所建立的關係，仍能維持一定的程度」。

另外，張嘉松指出，若美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，應會持續拜登的外交政策，且美國與亞洲和東南亞的關係還可能升溫。

他解釋：「因為她（賀錦麗）有一半的印度血統，像是歐巴馬童年時也曾在印尼生活。一旦你人到了亞洲，你就會對亞洲有更多了解。」