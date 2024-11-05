美大選膠著 中學者：若川普勝 將長時期塑造美內外政策

復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，如果川普勝選，他可能會在未來很長時期塑造美國的面貌和內外政策，共和黨也將完全被「川普化」。(本報系資料照片）

美國大選 5日迎來投票日，然而直到選前，民主黨候選人賀錦麗 與共和黨候選人川普 的民調仍然緊咬。上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，如果川普勝選，「他可能會在未來很長時期塑造美國的面貌和內外政策。」同時，共和黨恐將完全被「川普化」，美國歷史最悠久的政黨或將就此改變，這將是前所未有的。若是賀錦麗勝出，某種程度上會讓「川普現象」告一段落，並加快美國政治菁英的世代轉換。

上觀新聞4日報導，吳心伯表示，以往大選在投票前夕情勢已基本明朗，今年「如此膠著」可從兩方面解讀。首先，顯示許多選民深受高通膨、高利率之苦，對總統拜登的四年執政非常不滿，以致未能給賀錦麗加分，還削弱了執政黨候選人的競選連任優勢。其次，反映美國社會深刻的對等分裂態勢。

報導指出，有觀點認為，今年美國大選是「兩個美國」、兩條道路、兩個方向的對決。吳心伯回應指，在美國選民的眼中，兩名候選人便代表了截然不同的國家走向。賀錦麗意味著延續文化、種族多元化的趨勢，川普則將回歸白人主導的基督教文化和保守的社會價值觀。「由此，兩個陣營呈現對等分裂狀態，雙方支持的候選人都沒有顯著優勢」。

今年美國大選，民主黨發生「換將」風波，川普則兩度面臨被暗殺，吳心伯稱，這些「亂象」折射出兩個層次的問題，一是美國政治文化的倒退甚至墮落。美國大選突破傳統的博弈邊界，從激烈競爭走向人身攻擊，從語言暴力走向行動暴力。

他續指，二是美國民眾對美國體制功能失調的深層擔憂。由於擔心體制無法正常運作，美國人普遍擔憂，如果賀錦麗險勝川普，川普及其支持者勢必糾纏，選後恐怕難免會出現一段時間的動盪。

四年一次的總統選舉是觀察美國社會變化的窗口。吳心伯指出，川普時隔4年強勢重返大選，意味著「川普現象」不是暫時的。美國政治、經濟、社會、文化的分裂造就了川普，川普又進一步加深這種分裂。「未來4年，美國的分裂恐怕還會繼續加深，這既有慣性因素，也與涉及價值觀而無法妥協有關」。

而美國大選對世界局勢的變化為何？吳心伯指出，大選結果將代表美國兩種選項，一種是繼續走「美國優先」和單邊主義道路，另一種是更加重視自身利益，但仍會維持同盟體系，奉行有限的多邊主義，並選擇性地遵守國際規則。

吳心伯稱，「但是，不管誰當選，由於國際競爭力下降，美國未來在經濟、外交上會更多趨向保護主義、單邊主義，只是程度不同而已。」