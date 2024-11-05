經濟學人前主編：不論誰贏美國大選 都不會放棄台灣

《經濟學人》前總編艾默特認為，「或許台灣將永久地保持現狀」。（歐新社）

外界關注美國大選後，對台承諾會否有變化，《經濟學人》前總編、國際戰略研究所（IISS）董事會總監艾默特（Bill Emmott）日前受訪指出，就算川普 再度入主白宮 ，也不會對中共 示弱，以及放棄對台承諾。他並指出，盡管中共幾十年來一直在講台灣是「不可分割的領土，但「或許台灣將永久地保持現狀」。

艾默特近期接受美國之音專訪指出，他不認為中方會特別在意川普口頭上說過什麼，而是更加在意他會採取什麼樣的行動。

他進一步指出，有兩個因素讓北京相信，假如川普再度入主白宮，他在相關議題上，不會示弱，也不會不踐行對台灣的承諾：一、川普身邊人對中國的態度都很強硬；二、川普不是一個想要看上去軟弱的人。

艾默特分析，為了不讓西方插手台海事務，中共採取「兩手抓」策略：一方面大幅擴充軍力，讓美國和西方陣營感到假如和中國開戰，將要付出極大的代價。

另一方面，釋放各種訊息，讓美國人覺得：「台灣對美國來說，並沒有那麼重要，不值得因為它而捲入大規模、結局不堪的戰事，因此說，乾脆不要插手。」

但這兩手抓策略似乎收到反效果，艾默特表示，中方越擴充軍力，反而讓美國覺得中共確實要入侵台灣，也因此美國加強在亞太地區的部署、包括海軍陸戰隊去到台灣。同時迫使日本、菲律賓等國加大自身的防禦並加大和美國之間的合作。

艾默特認為，中共軍力增強的同時，犯台的成本也在同時增大。他指出，儘管中共幾十年來一直在講台灣是「不可分割的領土，自古以來就是我們的一部分，如此等等，」但實際上，紅線到底在哪裡，或許並不是不可以協商，從實際角度來看。「或許台灣將永久地保持現狀」他說。

賀錦麗與川普兩人都視中國為主要對手，近日有媒體梳理兩人差異指出，川普交易性格強，不可預測性高；賀錦麗若勝選大致會延續拜登路線，重務實。然而，值得注意的是，兩人目前對協防台灣尚無承諾。