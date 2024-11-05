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美國總統大選在即 專家分析川普、賀錦麗氣候政策態度

記者李柏澔／台北即時報導
民主黨總統候選人賀錦麗（左）、共和黨總統候選人川普（右）。（美聯社）
民主黨總統候選人賀錦麗（左）、共和黨總統候選人川普（右）。（美聯社）

美國總統大選在當地5日開始正式投票，全球都在密切關注本次大選，假如川普（Donald Trump）當選，在緊接而來的聯合國氣候大會（COP29）恐降低減碳承諾。專家表示，在國家利益及大會的主張下，氣候財務揭露、逐步淘汰化石燃料等政策在川普上任後可能被弱化，而賀錦麗（Kamala Devi Harris）陣營則會繼續維持多邊主義的氣候合作路線。

川普在其第一任時率美退出應對氣候變遷的巴黎協定，但拜登在上任美國總統後即簽署行政令使美國重新加入巴黎協議，不過川普的競選團隊已指出，假如本次成功勝選，將讓美國再次退出，並將大力支持石化業發展，也會透過行政命令禁止ESG的相關投資和廢除拜登政府的綠色補貼政策。

相較於川普陣營的明確態度，外界認為，賀錦麗若順利當選，拜登的降低通膨法案等會是其延續的氣候政策。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良表示，氣候變遷是跨境議題，目前落實多邊主義，也就是互相合作最盡力的是歐盟，而美國、中國、印度等大國則偏向拿錢結交氣候盟友的雙邊主義，然而因應全球暖化大家都知道必須要做，美國不可能置身事外，但川普的路線會是將大多經費拿來極大化美國利益，捐助上可能只會拿一些錢給聯合國做事。

劉哲良說，假如川普當選，在氣候政策上並不會承諾太多，若是賀錦麗陣營獲勝，至少可以有多邊架構下來共同面對氣候變遷議題，畢竟氣候議題不只是單純的氣候變遷，當中也包含許多氣候政治。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯認為，今年9月紐約氣候周看到全球趨勢包含氣候財務揭露、逐步淘汰化石燃料等，這方面歐洲會持續推進，現任的拜登政府也很積極推動，川普若當選，相關氣候政策確實有被弱化的可能。

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