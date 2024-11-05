我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

股市數據論英雄 拜登勝過川普

編譯廖振堯／綜合報導
在今年大選投票之前，華爾街股市已經連續上漲。(路透)
在今年大選投票之前，華爾街股市已經連續上漲。(路透)

前總統川普2020年曾警告，如果拜登上台，川普任內歷史性的股市榮景將會崩潰。然而拜登入主白宮後不僅保住了川普時代的漲幅，而且與普遍認為共和黨籍總統更利於經濟和市場的看法相反，民主黨籍總統的市場收益更強勁、經濟成長更快。

有線電視新聞網(CNN)報導，CFRA Research數據顯示民主黨領導下，史坦普500指數成長率為10%，共和黨領導下則為6.7%。民主黨執政期間國內生產毛額(GDP)平均成長3.9%，高於共和黨執政的2.4%。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，從2020年11月拜登當選到今年10月31日收盤，史坦普500指數的複合年均成長率為14.1%，這是現代歷史(1945年以來)第二好的回報率，第一名則是90年代前總統柯林頓(Bill Clinton)領導下網際網路泡沫時期的16.5%。史托佛指出，拜登受益於2020年、2022年短暫熊市後由科技業推動的迅疾復甦。

令人驚訝的是美國民眾對拜登的經濟評分相對仍低，且這個觀感延續到接棒競選的賀錦麗身上。

或許是因為在川普領導下，市場同樣蓬勃發展。CFRA數據顯示從2016年11月川普當選到2020年拜登當選，史坦普500指數複合年均成長率為12.1%，正是近代史上第三好的表現。史托佛稱川普時代市場強勁的原因是因為通膨和利率極低，再加上減稅政策。

另一種衡量方法是從總統就職而非勝選開始計算，依此指標川普領導下的史坦普500指數成長率為14.1%，位居歷史第二，高於歐巴馬(Barack Obama)的13.8%、拜登的10.3%。不過史托佛說，從勝選日計算更有意義，因為市場隔天就開始把政策變化納入定價了。

這種差異的部分原因可能與任期內「恰巧」發生經濟衰退有關。2020年初前，川普預計將成為1945年來首位避免經濟衰退的共和黨總統，但卻爆發新冠疫情使得經濟崩潰。相較之下，CFRA稱1945年來，沒有一位民主黨總統任內出現過經濟衰退。

大選熱門話題

川普 拜登 民主黨

上一則

美大選／國會選舉5大看點 兩黨拚參眾院翻盤…只需少數席次

下一則

WSJ：最後一哩路 賀錦麗、川普忙著克服各自弱點

延伸閱讀

川普勝選怎應對？南韓對美有高額貿易順差 計劃多採購美能源

川普勝選怎應對？南韓對美有高額貿易順差 計劃多採購美能源
川普、賀錦麗誰會贏？BBC分析2人勝選的10大理由

川普、賀錦麗誰會贏？BBC分析2人勝選的10大理由
最終民調賀錦麗51%超車川普47% 川普4年前選前也輸拜登4百分點

最終民調賀錦麗51%超車川普47% 川普4年前選前也輸拜登4百分點
美國總統大選誰勝出? 義烏指數：川普小物多賀錦麗2倍

美國總統大選誰勝出? 義烏指數：川普小物多賀錦麗2倍

熱門新聞

美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百