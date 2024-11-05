股市數據論英雄 拜登勝過川普

在今年大選投票之前，華爾街股市已經連續上漲。(路透)

前總統川普 2020年曾警告，如果拜登 上台，川普任內歷史性的股市榮景將會崩潰。然而拜登入主白宮後不僅保住了川普時代的漲幅，而且與普遍認為共和黨籍總統更利於經濟和市場的看法相反，民主黨 籍總統的市場收益更強勁、經濟成長更快。

有線電視新聞網(CNN)報導，CFRA Research數據顯示民主黨領導下，史坦普500指數成長率為10%，共和黨領導下則為6.7%。民主黨執政期間國內生產毛額(GDP)平均成長3.9%，高於共和黨執政的2.4%。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，從2020年11月拜登當選到今年10月31日收盤，史坦普500指數的複合年均成長率為14.1%，這是現代歷史(1945年以來)第二好的回報率，第一名則是90年代前總統柯林頓(Bill Clinton)領導下網際網路泡沫時期的16.5%。史托佛指出，拜登受益於2020年、2022年短暫熊市後由科技業推動的迅疾復甦。

令人驚訝的是美國民眾對拜登的經濟評分相對仍低，且這個觀感延續到接棒競選的賀錦麗身上。

或許是因為在川普領導下，市場同樣蓬勃發展。CFRA數據顯示從2016年11月川普當選到2020年拜登當選，史坦普500指數複合年均成長率為12.1%，正是近代史上第三好的表現。史托佛稱川普時代市場強勁的原因是因為通膨和利率極低，再加上減稅政策。

另一種衡量方法是從總統就職而非勝選開始計算，依此指標川普領導下的史坦普500指數成長率為14.1%，位居歷史第二，高於歐巴馬(Barack Obama)的13.8%、拜登的10.3%。不過史托佛說，從勝選日計算更有意義，因為市場隔天就開始把政策變化納入定價了。

這種差異的部分原因可能與任期內「恰巧」發生經濟衰退有關。2020年初前，川普預計將成為1945年來首位避免經濟衰退的共和黨總統，但卻爆發新冠疫情使得經濟崩潰。相較之下，CFRA稱1945年來，沒有一位民主黨總統任內出現過經濟衰退。