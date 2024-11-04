大選統計鬼才預測揭曉 川普勝率破5成大於賀錦麗 最終結果「看運氣」

美國選舉統計專家席佛預測，川普（左）有51.5%的機會獲得足夠的選舉人團票，賀錦麗（右）則為48.1%。(美聯社)

總統大選投票日近在咫尺，兩黨候選人的民調 依舊膠著，美國知名政治統計學鬼才席佛（Nate Silver）3日表示，大選勝負有如「擲硬幣」機會相當，不過他稍微更看好川普 勝選。

紐約郵報報導，席佛的預測模型顯示，川普有51.5%的機會獲得足夠選舉人團票，賀錦麗 則為48.1%。

席佛在個人網站Silver Bulletin發表最新預測， 儘管賀錦麗在他的綜合民調中領先川普不到1%，他仍認為川普勝率較高。他提到，紐約時報搖擺州民調顯示賀錦麗占優勢但不大；數據公司Morning Consult民調則顯示川普有利但不多，「完全是未知數」。

紐時搖擺州民調顯示，賀錦麗在內華達、北卡羅來納、喬治亞與威斯康辛稍微領先，而川普在亞利桑納占有較明顯優勢，雙方在密西根和賓州戰成平手。Morning Consult指出，川普在在北卡羅來納、喬治亞和威斯康辛州以微弱優勢領先，而在亞利桑納和賓州持平。

席佛也提及備受關注的愛阿華民調，愛阿華州是共和黨票倉的「紅州」，但選前最後周末民調指向賀錦麗領先3個百分點。

席佛認為這對選舉人票的影響可能不大，但賀錦麗支持者對此感到振奮也很合理，「至少確定在最後一批民調中，有大量高品質民調機構數據支持賀錦麗當選，也有大約一樣多的數據指向川普獲勝」。

席佛分析，川普10月時的上升氣勢到11月已逐漸消散，勝負可能難分難捨，不會一面倒向川普。