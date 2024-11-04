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台灣要當心？彭博：馬斯克親中又力挺川普 對習有利

編譯葉亭均／即時報導
特斯拉執行長馬斯克（右）力挺共和黨總統候選人川普（左）。(路透)
特斯拉執行長馬斯克（右）力挺共和黨總統候選人川普（左）。(路透)

隨著億萬富豪馬斯克成為川普陣營最大政治獻金捐獻者之一，如果川普本周贏得美國總統大選，這對中國國家主席習近平而言，會是有利的發展，而台灣則可能要感到擔心。

彭博資訊報導，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克已經捐了超過1億美元支持川普，而馬斯克在中國牽涉到龐大的商業利益。特斯拉在上海是以獨資公司方式運作，這是其他外國投資者罕有獲得的待遇。目前，半數的特斯拉電動車是在中國生產。

馬斯克對於一些最敏感美中議題的看法是與習近平一致的，他曾表示台灣應該要歸屬北京的控制，而且也表達反對美國針對中國電動車加徵關稅，而此一立場與川普威脅要對所有中國進口品徵收高達60%關稅的立場不同。

研究員：馬斯克極度親中

在4月，特斯拉營收下滑時，馬斯克未經預告便前往中國，尋求公司能在這塊市場推出自動駕駛輔助軟體。他當時拜會中國總理李強，而李強在擔任上海市委書記時，協助特斯拉在上海設廠。不久後，特斯拉的陸製電動車通過了相關的數據安全與隱私要求監管門檻。

曾在美國國防部工作的美國企業研究所高級研究員西索斯（ Derek Scissors）表示。「我們見到馬斯克會討好中國，而中國給他特殊待遇，他們將充分利用這點來嘗試影響川普政府。」「他極度親中。」

川普陣營和馬斯克都沒有回應彭博的置評請求。

在馬斯克前往中國期間，通常會獲得中國高層領導人接見，包括李強與多位部長級官員。甚至馬斯克的母親梅耶·馬斯克（Maye Musk）在中國也享有一些明星般的地位。

特斯拉除了成為首家在中國獨資營運營運、無須靠合資企業運作的國際車廠外，也即將獲得其他優惠待遇。例如在上月，「中國日報」報導特斯拉可能成為第一批加入試點計畫的企業之一，即允許外資企業在本地運作自家的電信基礎設施，設可能有助特斯拉進一步邁向部署其自駕輔助系統。

馬斯克可能成為美中之間的傳話者

美國創投業者Interconnected Capital的科技投資者Kevin Xu表示：「特斯拉與中國之間的關係是那種互相依賴的，特斯拉需要中國的製造規模與精密供應鏈，而中國歡迎特斯拉的技術領導地位。」「我認為在川普第二任內，馬斯克會成為美中之間在許多科技與貿易事務上的重要傳話者。」

在競選過程中，川普表明願意讓中國車廠到美國生產汽車，即便同時威脅要對中國實施全面性關稅。同時，川普也表達願意與習近平達成協議。他近期在podcast節目上表示，習近平「以鐵腕控制14億人口。我是說，他是個聰明的傢伙，無論你喜不喜歡。」

馬斯克對中國共產黨的說法通常會贏得北京的讚賞。例如2021年，他表示中國政府「可能比美國更重視人民的幸福」，隨後中國外交部發言人華春瑩稱讚了他的「客觀聲明」。

馬斯克曾建議 台灣應該歸屬中國控制 成立台灣特別行政區

馬斯克也經常就地緣政治問題發表看法。在2022年，馬斯克在一場訪談中，針對台海衝突建議設立一個「台灣特別行政區」，這符合習近平「一國兩制」的看法，類似於北京對待香港和澳門的方式。

去年，馬斯克表示，北京將台灣視為「中國完整的一部分」，類似於夏威夷之於美國，這番話引發網路上的批評。

目前，美國的「一中政策」承認中華人民共和國為「中國唯一合法政府」，但沒有明確表明對台灣主權的立場。川普已經對美國對台灣的防禦承諾表示懷疑，這使得人們擔心他可能在台灣與北京的緊張局勢加劇之際放棄台灣。

川普已經對美國提供台灣防禦承諾表達懷疑，這引發外界擔心，川普可能會在台海緊張情勢加劇之際，放棄台灣。

另外，彭博去年報導，台灣與SpaceX針對星鏈（Starlink）部署的協商事宜，因馬斯克堅持百分百持有控股而破裂，依據台灣的法律，這種持股是不被允許的。

顧問業者Trivium China的合夥人Kendra Schaefer表示：「我不認為川普或馬斯克會有多關心國安，或者可說，他們的定義與當前政府不同。」「在川普第一任內，我認為國安是由在他身旁耳語的人所定義的。」

另一方面，儘管特斯拉在中國取得成功，但北京當局對馬斯克的SpaceX和他與美國國防部的關係依然採取懷疑態度。中國軍方官媒解放軍報曾警告說，Starlink衛星網絡的「野蠻擴張」可能被美國政府用於「謀求霸權」。

紐約非營利組織美中關係全國委員會主席史奧林斯（Stephen Orlins）表示，無論是川普或賀錦麗，在台灣議題上都不太可能採取馬斯克的建議，「政府足夠聰明，足以判斷商人的利益何在」。他認為，若跨國公司揭露利益所在，也可能扮演建設性的角色，「我不介意有人在兩國都有利益。它有望促進更和平的未來」。

特斯拉執行長馬斯克（右）力挺共和黨總統候選人川普，又與中國關係良好。(路透)
特斯拉執行長馬斯克（右）力挺共和黨總統候選人川普，又與中國關係良好。(路透)

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