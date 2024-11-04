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共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

獨家專訪駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民的答案

記者劉先進 / 舊金山報導
前美國駐華大使駱家輝表示，美國領導人的談話很重要，指領導人針對華裔和亞裔的的敵意，會使暴力行為增加。」(圖取自哈佛甘迺迪學院)
前美國駐華大使駱家輝表示，美國領導人的談話很重要，指領導人針對華裔和亞裔的的敵意，會使暴力行為增加。」(圖取自哈佛甘迺迪學院)

前美國駐華大使、前華盛頓州長和前商務部長駱家輝(Gary Faye Locke)3日接受世界日報專訪時說，此次美國總統大選川普若當選，打算再次提高中國進口商品的關稅，不僅導致美國產品漲價，還會讓中國對美國商品加稅，降低美國商品競爭力，進而引發產品減少、美失業率增加。如果華裔選民擔心生活成本，擔心是否能通過合法移民將家人接來團聚，那麼「川普」不是答案，建議華裔選民慎選關鍵一票。

賀錦麗2日獨家投書世界日報，強調為華人創造安全繁榮的未來。駱家輝表示，他贊同賀錦麗觀點。她提及華裔修建橫貫大陸鐵路，「美國需要華人火藥和炸藥方面的專業知識，也需要他們吃苦耐勞的精神。」駱家輝說，華裔服役二戰，比如他父親就作為陸軍參加諾曼第登陸。並提及華裔在科學、藝術和體育做出的貢獻。

駱家輝對比賀錦麗和川普的區別。他說，賀錦麗是移民的女兒，理解美國移民史，理解移民對繁榮的憧憬，美國夢和辛勤工作的必要性。儘管川普的妻子梅蘭妮亞是移民，但川普不喜歡移民，將所有問題歸結於他們。川普批評和貶低移民，將新冠病毒稱為「中國病毒」，很多人會聽從總統的言論。當川普指責中國人導致失業時，也有人會信服其觀點，並對亞裔暴力對待。

駱家輝說，領導人的談話很重要，尤其是來自美國的領導人時。「由於他的敵意，針對華裔乃至亞裔的暴力行為增加。」

駱家輝說，川普聲稱上任後要對所有中國進口商品徵收60%關稅。當Costco、Walmart、Home Depot或Target 從中國訂購商品時，在碼頭提貨前，須向美國政府支付關稅。這些公司將把費用轉嫁給消費者。川普在任時，提高中國商品關稅30%到50%；華爾街日報和紐約聯邦儲蓄銀行均表示，關稅讓普通家庭每年多支出近800元。若再提高關稅60%，消費者還將為關稅埋單。「美國人每天使用的很多東西，從螺絲刀、炊具、衣服到玩具、運動器材、傢俱是中國製造的，都會漲價。」

駱家輝分析，八年前，川普加關稅導致中國也對所有要進入中國的美國商品增稅，美國產品在中國更貴，中國轉而購買其他產品，對美國製造商和農民都造成傷害。比如，中國不必購買波音飛機，從歐洲「空客」(Airbus，又稱「空中巴士」)購買。不必購買大豆，可以從巴西進口。「當美國公司向中國出售的產品減少時，將不必生產那麼多產品，不需要那麼多工人，失業率也就跟著增加。」

他說，如果川普堅持徵收這些關稅，美國將面臨嚴重的失業問題，全球經濟也將陷入衰退和失業。來自世界各地的數十位經濟學家表示，賀錦麗的經濟計畫，即使降低普通民眾的稅收，也比川普的計畫要好得多。

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