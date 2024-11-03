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川普對中國重交易 賀錦麗偏務實 都未承諾協防台灣

中央社／華盛頓4日電
今年美國總統大選將在11月5日登場。獲勝者可能對美中關係產生全面影響。左為美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗，右為前總統、共和黨總統候選人川普（右）。(美聯社)
今年美國總統大選將在11月5日登場。獲勝者可能對美中關係產生全面影響。左為美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗，右為前總統、共和黨總統候選人川普（右）。(美聯社)

美中戰略競爭格局持續，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨川普（Donald Trump）都視中國為主要對手，但政策不同。川普交易性格強，不可預測性高；賀錦麗大致延續拜登路線，重務實。兩人對協防台灣尚無承諾。

下任美國總統任期為2025至2029年，期間，中國2027年將慶祝人民解放軍建軍百年，中國國家主席習近平已指示此前要實現國防與軍隊現代化；同時，也可能面對邁入第4任的習近平，任滿他就年近8旬，可能是他最後一任。

無論是副總統賀錦麗當選，或前總統川普繼2017-2021年執政後，再度重返白宮，都將面對美中兩強競爭加劇的可能。國際秩序也將圍繞美中在各領域對抗的趨勢，繼續朝兩極化發展。

川普兩岸政策傾向交易 VS.賀錦麗務實主義

總部位於布魯塞爾的「國際危機組織」（International Crisis Group）10月17日發表報告，推測川普的兩岸政策傾向「交易主義」，賀錦麗則是「務實主義」。

這份報告基於兩人的公開發言、其國安幕僚的長期主張，及對前川普政府、現任拜登（Joe Biden）政府官員的訪問，得出這個結論。

報告指出，以貿易為中心及「交易心態」將是川普處理對中關係的主要方式。

川普上個任期內，曾對75%的中國進口商品課徵25%的關稅，引發美中貿易戰。他當時希望藉此降低貿易逆差、促進製造業回流、施壓中國停止竊取美國企業的智財權，但效果不盡理想。這次競選，川普最為強調的對中政策也是加徵關稅。

川普揚言將對中國商品課徵至少60%的關稅，其他國家則是10%至20%。這樣做恐助長通膨、增加企業成本、抑制經濟成長。報告引述彭博經濟研究（Bloomberg Economics）指出，如此高關稅等於讓中國商品在美國市場消失。

這個主張符合川普對中立場鷹派幕僚的看法，例如他的前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。他們認為，美國經濟應與中國「全面脫鉤」（decoupling）。歐布萊恩被傳言是可能的國務卿人選之一。

然而，報告也說，不論川普或幕僚曾說什麼，最後仍決定於川普「特異」的思維。

特別是川普的「交易性格」。他任內處理中國電信公司中興通訊違反美國對伊朗與北韓制裁案、華為違反美國對伊朗制裁而引起的引渡華為財務長孟晚舟案、及中國對維吾爾族的人權侵害事件，都受他尋求與中國協商貿易協議的影響。

賀錦麗在選戰中，很少較深入談到與中國相關的議題。但她多次提到這句話：她會努力「確保美國在21世紀的競爭中擊敗中國」。

她對中國議題談到最多的一次，是接受「60分鐘」（60 Minutes）訪問。她說：「美國必須贏得與中國21世紀的競爭，我們必須有具備競爭、贏得勝利的能力。我們不應尋求衝突。我們有一些原則，包括要確保美國的商業利益。」

曾傳言可能是賀錦麗國務卿人選的民主黨聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）8月接受中央社訪問時指出，賀錦麗對兩岸的政策，大致上會延續拜登路線。「國際危機組織」的報告、華府智庫學者的分析，也持類似看法。

拜登的對中政策有3面向：加速國內投資以減少對外依賴；加強夥伴結盟以強化韌性；避免關鍵科技流入中國，不尋求非必要的衝突。這種「去風險」（de-risking）的「小院子、高圍牆」的策略，與對中國「全面脫鉤」不同。

反應於實際的政策，包括提供企業在美研發製造半導體誘因、管制高科技技術流入中國、強化澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、四方安全對話（Quad）等多邊機制、以及建立並維持與中國的對話機制，管理雙方的競爭關係。

此外，許多學者也預期，賀錦麗的對中政策不會忽略人權的面向。賀錦麗在聯邦參議員任內，曾提案、或連署支持香港民主、維吾爾族人權的法案。她2019年參加民主黨黨內初選時曾說，必須重視中國極糟糕的人權紀錄。

川賀二人均未明確承諾中國武力犯台時協訪台灣

關於台灣議題，川普、賀錦麗在選戰中的著墨不多，都沒有主動、正面提出台灣政策。被問到美國是否在中國武力犯台時協防台灣？兩人沒有明確承諾。

賀錦麗對「60分鐘」說，她「不討論假設性問題」，但是美國需確保維持一中政策，這包括「支持台灣有自我防衛的能力，確保台灣海峽的自由」；美國也必須確保與中國保持暢通的溝通管道，特別是軍事層面的溝通。

川普曾多次回答協防台灣議題。他說過，中國若入侵台灣，他會轟炸北京。他也曾表達，要保衛半個地球外的台灣有實際困難度，以及台灣應支付美國防衛費用。他並曾提到，台灣的國防預算應占台灣國內生產毛額（GDP）的10%。

川普最新的說法是，在他任內，中國國家主席習近平不會對台動武，因為他與習的關係穩固。如果中國「進入台灣」，他將會對中國課徵150%到200%的關稅。

川普也曾說，台灣搶走美國的晶片生意。這番話引起學者解讀，指川普當選後，可能推翻拜登政府將依「晶片法」（CHIPS and Science Act）提供約66億美元的直接補助給在亞利桑納州鳳凰城設廠的台積電。

川普10月底接受Podcast節目訪問時，再度質疑「晶片法」對於給外國公司的補助，並說，大可對這些公司課關稅，讓這些公司用自己的錢到美國投資。

退將認為美國應以戰略清晰嚇阻中國

曾任美國太平洋司令部作戰主任的退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）日前接受中央社訪問時說，賀錦麗與川普兩人對台灣議題的回答，讓他感到失望。

美國向來以「戰略模糊」的策略，達成對台灣與中國「雙重嚇阻」的作用。但拜登任內，曾5度明確表態，若中國武力犯台，美國不排除協防台灣。

隨著中國對台灣愈趨強硬，蒙哥馬利說，「現在正需要美國明確講清楚」，以達到對中國的嚇阻效果，拜登在這方面的表態是清楚的，賀錦麗對台灣的回應「非常平淡」，與拜登過去不一致。而川普關於晶片的說法，則是完全錯誤。

儘管台灣議題在這次大選中談論得少，華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、何瑞恩（Ryan Hass）10月初聯合撰文指出，台灣議題很可能是下任總統未來4年要關注的焦點之一。

兩人撰文指出，川普若當選，他對台灣的態度，會像他對其他外交議題一樣難以預測，也將會與他任用的官員有關。預期他也會以交易心態處理台灣議題，要求台灣為美國提供更多利益，包括增加對美軍購及投資。

他們也表示，賀錦麗的外交思維強調結盟、及維護全球原則，這意味她會謹慎發言，比較不可能公開承諾保台。她會專注維持台海穩定，對台政策與拜登有一致性，但現在難以預測，因為這也會視她面對的全球局勢而定。

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