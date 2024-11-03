大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

美國大選投票日是明天11月5日（周二），但選舉結果不會馬上揭曉。(路透)

美國大選投票 日是11月5日（周二），但選舉結果不會馬上揭曉。愈來愈多的美國人選擇郵寄選票，由於需要拆封和驗證。計票時間因此拉長，比親自前往投票要久，這意味選舉當晚就知道勝選者的情況已經成為過去。

2020年，網路在選舉日後的那個周六才預測出誰當選下一任總統，以及哪一黨掌握了參議院的控制權，眾議院的控制權則一直到選舉日後八天才能確定。

那麼，今年要何時才能得知勝負呢？這取決於兩點：得票接近程度和各州點票速度。前者無從預知，今年的選戰看起來難分難解，但無法確知最終投票結果是否如此。然而，經驗可以協助推測各州分別需要多長時間計票。每州情況不同，有些州計票快，因為郵寄投票率較低，或有加快計票過程的法律；有些州計票慢，因為郵寄選票的數量大，沒有加快計票的法律。

根據民調整合網站FiveThirtyEight（538）彙編來自各州選舉官員和Edison Research的資訊，大部分的州會在美東時間20時以後結束投票，有些州較早，例如印第安那州和肯塔基都有部分地區18時結束投票，喬治亞19時，而加州、夏威夷州、阿拉斯加州 （阿留申群島以外大部分地區）分別在美東時間23時和24時才結束投票，阿留申是隔日凌晨1時。

2024年的開票速度在大多數地方應該與四年前差不多。儘管如此，有幾個州已經頒布了新的法律，可能會加快或減慢公布結果的速度。

以阿拉巴馬州為例，該州是少數需要正當理由才能缺席投票的州，因此超過90%的票都是親自投出來的。這應該能讓幾乎所有選票都在選舉當晚開出來。

郵寄選票會增加變數，而且每個州的規定不同。

搖擺州 之一的北卡羅萊納州，州選舉委員會規定在選舉日之前收到提前投票和缺席投票（占北卡大多數的票）將首先在美東時間19時30至21時30分之間上報。然後，20時30至凌晨1時之間上報選舉當天的選票。這應已開出98%左右的選票。臨時選票、選舉日當天收到的缺席選票，以及受海倫颶風影響地區的選民在原籍地以外投遞的缺席選票，會在接下來的10天內清點。

另一搖擺州賓州的法律規定，選舉日前不能處理通訊選票，各郡縣都無法提前計票，而一旦開始計票，未完成之前不得停止。根據Votebeat和Spotlight PA的分析，許多郡縣應能在選舉當晚完成開票，一些較大的縣則有可能要到周三或周四才有結果。

同樣是搖擺州的內華達州規定，除非排在最後的選民投完票，否則不能公布開票結果，所以可能要正式投票結束後數小時後才開始通報計票結果。2022年是美東時間凌晨12時42分，那時各郡縣會公布已開票部分，通常占最終票數的一大部分。但隨後的更新進展緩慢，有相當數量的選票無法在選舉當晚清點。大多數內華達選民透過郵寄方式投票，而將所有的郵寄選票表列計算需時數天。此外，正確蓋上郵戳的郵寄選票可能遲至11月9日才送達，仍須計算在內。