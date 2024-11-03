我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾半乘客對紐約地鐵感不滿意、不安全 僅47%滿意

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

加州共和黨選民比重20年首見回升 加州大學民調曝賀領先幅度低於預期

中央社／舊金山2日專電
加州以進步力量聞名，在這次美國大選中遭遇偏保守勢力更為嚴峻的挑戰，反映出全國戰場激烈的競爭局面。（中央社）
加州以進步力量聞名，在這次美國大選中遭遇偏保守勢力更為嚴峻的挑戰，反映出全國戰場激烈的競爭局面。（中央社）

加州官方公布的數據顯示，今年共和黨登記選民的比重雖仍遠不如民主黨，但在同一基準上出現20年來首見的回升。加大柏克萊分校智庫民調則顯示，賀錦麗在加州的支持率較4年前的拜登低，在亞裔中的支持度下降。

加州州務卿辦公室近期發布的選民登記報告顯示，以大選前15天為基準，民主黨登記選民數量，從2020年的1017萬人增至2024年的1036萬人，但政黨選民比重較4年前下滑0.3個百分點；共和黨登記選民數量從4年前的533萬人上升至今年的564萬人，比重則上升0.76個百分點。

民主黨和共和黨的登記選民占比今年分別為45.83%和24.95%。兩黨登記選民4年前後的消長都在1%以內。不過，這是加州共和黨登記選民占比20年來首度出現回升。

加州矽谷大郡聖克拉拉郡（Santa Clara County）共和黨主席康諾里（Shane Patrick Connolly）今天受訪表示，在過去3個報告週期，矽谷共和黨登記選民增加8000人，因為「民眾對犯罪、高昂生活成本、無家可歸等社會問題缺乏解決方案感到厭倦」。

康諾里另提到「言論自由」，表示「許多人靠向共和黨，並支持前總統川普（Donald Trump），他們關心的是言論自由和網路言論自由的問題。」

他還表示民主黨主政下，公共安全2020年後普遍下降，仇恨亞裔犯罪事件增加。

民主黨籍舊金山市府律師邱信福則抨擊，川普才是現代史上仇恨亞裔運動領導者，「我們不能忘記，他曾將我們（亞裔）拋諸腦後，給我們的社群帶來了無法彌補的傷害和悲劇。我們有一位一直為亞裔美國人社群而戰的候選人（賀錦麗）」。

加州以進步力量聞名，在這次美國大選中遭遇偏保守勢力更為嚴峻的挑戰，反映出全國戰場激烈的競爭局面。亞裔社群也出現更明顯的分化。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）政府研究院（Institute of Governmental Studies）選前最後一次民調顯示，加州有57%的選民支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨總統候選人川普的支持率則為35%。

這份民調指出，賀錦麗在家鄉的支持率大幅領先川普，但領先幅度低於預期。4年前，拜登（Joe Biden）在加州以63.5%的得票率大勝川普的34.3%。

4年前的出口民調顯示，拉丁裔和亞裔選民每4人中有3人支持拜登，支持率分別為75%和76%。最新民調則發現，賀錦麗在拉丁裔和亞裔選民中的支持率分別為57%和56%。

加大柏克萊分校政府研究院共同主任謝克勒（Eric Schickler）於新聞稿中指出，賀錦麗在加州的地位依舊非常穩固，不過，「她在亞裔和拉丁裔選民中的支持率，低於拜登2020年時的水準，這解釋了為什麼全國更廣泛的競選可能會如此接近。」

加州矽谷大郡聖克拉拉郡（Santa Clara County）共和黨主席康諾里（...
加州矽谷大郡聖克拉拉郡（Santa Clara County）共和黨主席康諾里（Shane Patrick Connolly）受訪表示矽谷共和黨登記選民增加，他認為民眾希望社會問題得到解決、渴望言論自由。（中央社）

大選熱門話題

加州大學 亞裔 共和黨

上一則

聯邦參院有34席要改選 共和黨可望翻盤成多數

下一則

假扮賀錦麗盟友 馬斯克資助團體遭點名散布假消息抹黑

延伸閱讀

美國總統大選民調拉鋸 最後周末衝刺 賀錦麗川普北卡拚場

美國總統大選民調拉鋸 最後周末衝刺 賀錦麗川普北卡拚場
封面故事／川普、賀錦麗競逐總統 麥當勞變戰場

封面故事／川普、賀錦麗競逐總統 麥當勞變戰場
賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場
從伍華徳新書「戰爭」 論拜登策略

從伍華徳新書「戰爭」 論拜登策略

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%
搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果

搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果