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BBC曝美中關係惡化下 華裔科學家如履薄冰 教授：大選對他們至關重要

中央社／台北3日電

英國廣播公司報導，受美中關係惡化的影響，不少美國華裔學者近年飽受歧視、甚至被控經濟間諜相關罪名；有些學者事後雖證明清白卻餘悸猶存，認為「明智做法是不再與中國有任何瓜葛」。

英國廣播公司（BBC）中文網2日報導，前美國總統歐巴馬時代後期美中關係開始降溫，川普時期兩國在貿易、科技等領域持續衝突，雙邊關係急轉直下。2018年美國司法部啟動「中國行動計畫」（China Initiative），目標是透過阻止向中國轉移資訊和技術以打擊經濟間諜活動，而華裔科技人員首當其衝。

現任總統拜登任內，美中雙邊關係依然緊張，但2022年美國司法部承認「中國行動計畫」帶來種族偏見而終止了該項目。

不過，報導說，在雙邊關係持續緊張情況下，不少人擔憂該項目有可能重啟。美國眾議院今年9月就投票通過一項旨在恢復「中國行動計畫」的法案。這項法案雖不太可能在目前由民主黨控制的參議院取得進展，但即將到來的美國大選有可能改變情況。

報導引述麻省理工學院經濟學教授黃亞生說，「這次的大選對華裔科學家來說至關重要」。他解釋，過去「中國行動計畫」是行政措施，現在是推動立法，若是通過將意味著嚴格的監管措施，例如加強監督與中國機構的合作。

受訪科學家表示，美國政府有必要擔心國家安全，打擊間諜活動，只不過打擊的手法出現問題，令學者成為地緣政治緊張下的替罪羔羊。

報導以華裔物理學家郗小星為例說，67歲的郗小星出生於中國北京，在獲得北京大學博士學位後到德國從事研究。1989年移居美國，後來加入美國國籍，成為譚普大學（Temple University）物理系教授。

如同許多華裔科學家，郗小星懷抱著美國夢到了當地，卻沒料到如今美國的科學研究環境已經不是原先想像的那般。

2015年5月某個清晨，10多名美國聯邦調查局（FBI）人員在郗小星的妻女面前將他戴上手銬帶走，以涉嫌經濟間諜活動逮捕了這位在超導技術領域的知名學者，指控他犯下4項電信詐欺罪，涉及幫助中國發展超導領域的競爭力。

郗小星的事例發生在「中國行動計畫」提出前，是美中兩國關係開始交惡下較早受到牽連的華裔學者之一。

美國司法部幾個月後雖撤銷了指控，但此事卻對郗小星和他的家人留下揮之不去的陰影。他告訴BBC，「我覺得明智的做法是，不要再與中國有任何瓜葛」。

報導引述亞裔學者論壇（Asian American Scholar Forum）執行主任草川（Gisela Perez Kusakawa）說，美國司法部宣布終止「中國行動計畫」顯示聽到了亞裔美國人社區的擔憂。

草川說，「郗小星博士這樣的案例提醒人們，這種審查並不是從『中國行動計畫』開始的。然而，『中國行動計劃』使這種審查惡化，使亞裔容易受到種族偏見的影響」。

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