紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

美國大選倒數計時，無論開票結果是什麼，這場競選不像民主黨 人預期得那麼順利。在期中選舉後，許多人預期共和黨 的川普 完了，如今卻並非如此。紐約時報2日從美國政壇大氣候分析，明確指出，若共和黨候選人不是訟案纏身且風評不佳的川普，民主黨可能選得更辛苦。

民主黨 此次選舉中面臨逆風

紐時說，為什麼川普如此具有競爭力？最簡單的答案是，民主黨在此次選舉中面臨逆風，美國政治環境不利於民主黨。

在紐時及錫耶納學院10月下旬的民調中，只有40%的選民認可現任總統拜登的表現，只有28%的選民表示美國正在正確的方向前進。過去從來沒有哪個政黨能在如此多美國人對國家或對總統不滿的情況下，還能保住白宮寶座。

民調顯示，民主黨的挑戰其實更深。眼前是數十年來頭一次，共和黨人在全國政黨認同中，與民主黨平分秋色或甚至更高。多項民調還發現，在各項議題中，除了墮胎權及民主，共和黨人在其他所有關鍵議題上都有優勢。

民主黨的挑戰似乎是已開發國家政黨大趨勢的一部分。只要有機會，各國選民似乎都渴望改變。英國、德國、義大利、澳洲及最近的日本，執政黨都失去了權力或主導地位，法國和加拿大很可能也會加入這個行列。川普四年前也失利。

各國和各政黨的具體情況不同，但大部分情節相同：新冠疫情及隨之而來的動盪。幾乎在所有國家，高房價和新冠效應都讓選民感到怨怒，這使得執政黨信聲掃地，而許多執政黨一開始就不太受歡迎。

這種怨怒逐漸侵蝕或甚至粉碎了人們對政府官員、自由派精英和媒體的信任。當物價上升時，上百萬年輕人和低收入選民感到沮喪，他們的儲蓄、購買力、住房機會和希望都在減少。

在美國，新冠後的幻滅和挫折感，讓民主黨人付出了代價。民主黨主張強硬因應病毒，包括強制戴口罩及接種疫苗、關閉學校和停課。民主黨支持「黑人的命也是命」 運動、爭取更開放的邊境政策、尋求減少排放溫室氣體，並在刺激經濟上花費了數兆美元。而隨著疫情結束，這一切很快就變成了負擔。

就算賀勝出 也不一定是進步派勝利

民主黨跟世界其他國家的執政黨不同，民主黨有川普牌可打，加上墮胎權爭議，這足以讓民主黨在與共和黨比拚時獲勝，這正是2022年期中選舉的情況。但這次大選就算賀錦麗勝出，也不一定是進步派的勝利。

如今民主黨在各項議題上，比過去16年中的任何時候都更傾向採取守勢。他們在移民、能源、犯罪問題上向右傾斜，他們不再強調傳統自由主義者所主張的擴大社會安全網。在迫切需要降低物價之際，擴大社安網的主張黯然失色。

紐時說，無論大選由誰獲勝，自由主義在美國政治的長期優勢可能正在減損中。

自2008年以來，民主黨和自由主義一直主導美國政治。民主黨連續四次在總統大選中贏得普選。當民主黨完全控制政府時，他們制定了《平價醫療法案》、和《晶片法案》等；他們拯救了汽車工業，並在可再生能源、基礎設施等方面投入了數十億或上百億美元。

自由主義也在美國文化中抬頭。這段期間，左派活躍人士掀起了一連串民權運動，從占領華爾街、黑人的命也是命、#MeToo、桑德斯帶動的民主社會主義運動，以及呼籲綠色新政和全民醫療保險等。

川普2016年的當選並未阻止自由派能量的湧現，相反地，還加速了這股力量。他的當選引起千百萬人的恐慌和憤怒，人們認為他是種族主義者、性別主義者，是對民主的威脅。員警執法過當的佛洛依德案和新冠疫情，只增加了民眾的憤怒，引發了警惕和正義的新左派，且累積成一股在種族與性別方面、所謂「醒覺」（woke）的進步激進主義浪潮。

但就在過去幾年，所有這些自由主義能量似乎突然消失了。針對新冠限制的反彈與覺醒左派逐漸成為主流，甚至分裂了自由派機構。對媒體、「專家」和科學家的信任度驟降。年輕美國人在社交媒體上發洩他們的沮喪和憤怒，他們認為總統太老、物價太高、機會流失、現行體系不利於他們。

與此同時，疫後的諸多問題都讓自由主義受創，無論是否允當。通貨膨脹和高利率，可歸咎於政府的高支出刺激了過度需求；高油價可歸咎於暫停鑽井許可和終止Keystone 等輸油管項目；移民激增可歸咎於政府鬆懈的邊境政策；遊民、犯罪和秩序混亂則為 「法律和秩序 」提供了理由。

各大議題 民主黨人回應是「向右轉」

在一個又一個議題上，民主黨人的回應是向右轉。最明顯的是，賀錦麗從她在2019年時所採取的多項立場上退讓，民主黨人不再強調他們幾年前才滿懷信心宣揚的政策。

如果說有哪個民調問題，最能捕捉到這種大環境趨向保守的情況，那就是「哪個政黨或候選人，在你投票時覺得最重要的問題上做得最好」。民調一直顯示，共和黨人和川普在這個問題上具有優勢。事實上，民調顯示川普和共和黨在大多數議題上都有優勢。

這種向右轉，在政黨認同方面也很明顯。今年多家高品質民調發現，民主黨在黨派認同上享有的近20年優勢消失了，甚至逆轉了。皮尤研究、蓋洛普、國家廣播公司／華爾街日報、紐時／錫耶納等民調都發現，自2004年以來，共和黨的政黨認同度首次超越民主黨。

政黨註冊的趨勢也與此類似。亞利桑那州、賓州、內華達州和北卡羅來納州，是兩黨爭取更多選民註冊的主戰場，就算賀錦麗在許多無黨派獨立選民的支持下獲勝，這些州在11月的註冊選民，很可能共和黨人多於民主黨人。

從過去16年來看，這是巨大的變化。2008年民主黨的總統歐巴馬上台時，他們滿懷信心入主白宮，提出了長達40年的政策清單，期望解決醫療保健、氣候變遷、移民和工會等美國積壓已久的問題。過去16年中，他們頒布了法令試圖因應上述清單中的大部分內容，但許多選民仍不滿意國家現況。

共和黨 黨派認同優勢漸明顯

民主黨在黨派認同上失去優勢，而共和黨在議題上的優勢日益明顯，這表示這是共和黨勝選的好機會。

如果不是因為川普有那些負面風評、官司等，人們很容易就能想像，共和黨以「改變」作為訴求，就能大勝。川普仍有可能大勝，只是他個人的因素增加了這種勝算的難度。

川普若勝出，上述分析將是最可能的解釋，而不是他本人的政治熱度。換句話說，在民主黨占優勢10多年後，新冠疫情期間及之後的動盪及政府的種種因應，讓太多選民對民主黨感到幻滅，不願意再給民主黨一次機會，儘管他們對川普持嚴重保留態度。

而如果川普輸了，那麼理由也很簡單：他自己在2021年1月6日的行為及最高法院推翻羅訴韋德案，即取消聯邦政府保障的婦女墮胎權，使得川普失去勝選的機會。在那種情況下，賀錦麗的勝選對進步派的希望來說，仍然不是好兆頭。

奇特的是，如果川普再度入主白宮，很容易就讓人想到，那會再次為反川普力量補充燃料，自由主義會重新煥發活力。

紐時總結說，民主黨有可能在本屆大選中保持連勝，但未來當歷史學家回顧此時，可能會得出的結論是：自由主義的抬頭已走到了盡頭。