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賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

眾多媒體不表態之際 「紐約時報」社論背書賀錦麗

編譯俞仲慈／綜合報導

2024總統大選選情緊繃，兩黨候選人支持度膠著，多家媒體唯恐押錯寶而不願表態，不過紐約時報(NY Times)2日卻在社論公開為副總統賀錦麗背書，呼籲選民不要投票給前總統川普

根據國會山莊報(The Hill)報導，紐時的社論開宗明義寫道：「你們均已認識川普，他不適合領導(國家)，觀察他、然後聆聽那些最了解他的人的意見。」並強調：「他試圖推翻選舉，而且仍是民主一大威脅，他幫助推翻『羅訴韋德案』(Roe v. Wade)帶來可怕的後果。」

紐時社論還連結20多篇讀者投書，紛紛譴責川普破壞墮胎權益的行為，並將他描繪成一位企圖破壞國家和平穩定的人。

紐時社論寫道：「川普的腐敗與無法無天已經超越選舉，正是他所有精神所在，他的謊言無止無境。」社論並刻意以醒目的紅色線標示以下文字來提醒讀者：「如果他再次當選，共和黨無法約束他，川普會利用政府(公權力)追殺對手，他會推動大規模驅逐(移民)的殘酷措施，他將對經濟弱勢、中產階級與雇主構成嚴重破壞。」

The Hill報導指出，紐時發表社論之際，包括華盛頓郵報(Washington Post)和洛杉磯時報(Los Angeles Times)等知名大報紛紛決定不表態支持特定候選人，但這一決定引發社會強烈反彈，甚至有大量訂戶不滿決定，取消訂閱。

唯獨紐時並未改變自9月以來一貫立場，認同賀錦麗是唯一「愛國」(patriotic)的總統候選人。

紐時這篇社論在最後特別呼籲選民，務必牢記川普過去任內的政策與主張並重申：「川普另一個任期將危害氣候、破壞結盟並強化獨裁，美國人應該要求更好的，請踴躍投票。」

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