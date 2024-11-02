「垃圾說」給賀錦麗機會？歐巴馬前文膽：與拜登作區分

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗1日在威斯康辛州西艾利斯造勢。美聯社

美國前總統、共和黨總統候選人川普 日前造勢場合出現歧視波多黎各裔的言論，總統拜登 以「垃圾」回敬，遭川普反守為攻，稱這就是民主黨對穿粉的真實看法。即使拜登本人親自澄清，仍遭黨內議員和民主黨總統候選人賀錦麗 迅速切割。美國CNN報導，歐巴馬前文膽法夫洛（Jon Favreau）分析，其實這提供了賀錦麗機會，讓她和拜登稍作區分。

喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）10月27日在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）演說時，稱波多黎各是「漂浮的垃圾島」。這番言論在賓州的波多黎各裔社區引起軒然大波，民主黨伺機進攻拉丁裔選票。

拜登10月29日晚間在拉美裔倡導組織Voto Latino的電話會議回應相關問題時表示，在他的家鄉德拉瓦州的波多黎各人善良、正派且可敬，「我看到漂浮在那的唯一垃圾就是他（指川普）的支持者。他對拉丁裔的妖魔化既不合理也不符合美國精神。這與我們所做的一切、我們過去的一切完全相反」。

法夫洛1日告訴CNN主播塔伯（Jake Tapper）：「這對拜登而言會是個問題嗎？或使是。但對賀錦麗而言—你知道的，賀錦麗在拜登做出那件事的時候，說自己是多麼想要與人們接觸，與川普的選民接觸。她在隔天和記者交談時重申，不要詆毀川普的選民是多麼重要。」

法夫洛表示：「其實，我認為這起事件對賀錦麗而言是好機會，她也把握了這個機會，將自己和拜登稍作區分。如何與拜登區分一直是賀錦麗面臨的一大挑戰。」

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