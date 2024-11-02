非典型狂人總統征途 川普2.0進擊白宮

共和黨總統候選人川普。（路透）

「首位」是許多人追求的榮譽臂章，川普 就有多條戰績，例如美國首位億萬富豪總統、被刑事定罪的前總統。他重返白宮之路同樣非典型，遇刺濺血後打選戰更猛急。賭盤看好他的勝率，全球也繫緊安全帶迎可能的川普2.0到來。

2020年敗選後 政壇不死鳥再崛起

川普2020年敗選後，一度被認為大勢已去，難以趁勢再起。隔年1月6日大票鐵桿支持者衝入國會，讓他烏煙瘴氣卸任，黨內主要領導人急著切割。當時有左派媒體形容，川普似乎註定要被拋入歷史的垃圾桶。

然而，他再次挾著挺川基本盤成功崛起，今年過關斬將於共和黨 總統初選勝出，打臉黨內低估川普的一干人等。這是川普2016年成功迎戰民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）後，再度告訴世人，千萬不要不把他當一回事。

川普快速再起，籠絡抱持種族優越感、反移民及男性至上主義等保守派票源，絕對不是任何老共和黨人士可以打造得出。這些優勢更在他7月正式獲共和黨提名參選總統前夕險遭「爆頭」、耳上有血仍振臂疾呼「戰鬥」的那刻得到加乘。

一向擅長以煽動性言論、挑起種族及移民問題刷仇恨值的他，數天後在共和黨全代會講台上，柔聲呼籲團結，展現將危機轉化為最佳政治舞台的本能。當時正逢民主黨因拜登與川普辯論時的慘烈演出而醞釀逼宮，共和黨議員多認為「我川威武」，川普贏定了。

即便賀錦麗 （Kamala Harris）以「歡樂戰士」形象代替拜登出征，讓民主黨士氣起死回生、使大她18歲的川普出現明顯老態，更在辯論台上讓川普在6710萬名觀眾面前居守勢，川普也沒讓賀錦麗蜜月光環亮太久，民調從落後到緊咬，甚至還超前。

拒絕認輸 川普選戰打法升級

串流影音平台Netflix 2017年的迷你紀錄片分4集描寫川普崛起之路。一位曾與川普共事的女性工程師在片中如此形容年輕、仍有嬰兒肥的川普：「他拒絕認輸。」這句話貫穿川普今年的選戰，尤其2020年輸給拜登的「羞恥」一役，他求勝心更強，不光以個人號召力回防，也在選戰上把「動員」這路線走到極致。

川普及貼身團隊動員拋棄掃街拜票的傳統打法，也不像八年前由共和黨選戰團隊負責地面戰，而是打空戰引發「選舉結果可能被動手腳」的焦慮及恐懼，呼籲支持者出門監視投票所，共和黨常勝區也不能放過。

挺川大將、福斯新聞（Fox News）前主持人卡爾森（Tucker Carlson）9月赴關鍵搖擺州密西根州為川普催票時，推薦台下民眾下載10xVotes應用程式，號稱10xVotes能幫用戶鎖定尚未投票的保守派親友。

數天後，美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普與副手范斯（JD Vance）同樣在密州呼籲川粉下載10xVotes，盼激出投票率。

除了藉助科技及多金馬斯克（Elon Musk）的銀彈，川普這次主打「拓點」，前進四年前競選連任時未觸及的地區。

舉例來說，2020年與拜登對決時，川普在密西根的活動範圍多集中在第一大城底特律郊區及大急流城（Grand Rapids）附近。根據美媒整理的選舉地圖，川普這次到密州中部人口較少的地區造勢，還加碼走訪底特律，衝高當地非裔支持。

川普之所以勤赴密西根州走動，原因是密州、賓州及威斯康辛州構成民主黨神主牌「藍牆」。2016年川普成功「破牆」，入主白宮，如今他顯然想複製當年的成功經驗。

豪賭性格外顯 網紅與進擊的副手策略大膽

川普不枉電視圈混久的嗅覺，上了網紅播客（podcast）節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）；截至11月1日，觀看人次達4200萬。賀錦麗也曾上百萬網紅播客「叫她老大」（Call Her Daddy），至今觀看人次約75.5萬。

川普選戰另一個特色在於，他這次的副手范斯與2016、2020年的搭檔潘斯（Mike Pence）風格完全屬於兩個世界。傳統共和黨人潘斯溫良恭儉讓，少主動出擊；范斯沒在客氣，正面迎擊共和黨眼裡的敵媒專訪。

川普於1946年6月14日生於紐約皇后區（Queens），家中5名小孩中排行老4。川普的「虎爸」佛瑞德（Fred）生於德國移民家庭，據說對小孩及下屬非常嚴格；川媽瑪麗（Mary）來自蘇格蘭。

川爸藉由在紐約外圍的行政區興建中等收入者公寓賺進財富。川普為父親工作，但房租低廉的皇后區和布魯克林區（Brooklyn）當然入不了年輕氣盛川普的眼。

他鎖定高級地段曼哈頓區（Manhattan），豪賭一把，搶進美國部分絢爛奪目的房地產，搭上「雷根經濟學」（Reaganomics）浪潮，成為1980年代華麗奢侈的具體象徵。

國家廣播公司（NBC）實境節目「誰是接班人」（The Apprentice）讓川普正式走入大眾視野，直到他因冒犯墨西哥人而被NBC踢出去為止。

川普「成功商人」的形象讓不少人買帳，但他的事業在1991至2009年間重摔四次，旗下在東岸的賭場與飯店計畫宣布破產。

川普與現任妻子、斯洛維尼亞出生的名模梅蘭妮亞（Melania）2005年結婚前，有過兩段婚姻。

他跟第一任妻子伊凡娜（Ivana）是紐約當時的「權勢夫妻」，如日中天、派對搶約的聲望不輸流行樂天后碧昂絲（Beyonce）及老公傑斯（Jay-Z）。

川普與伊凡娜生下三名子女，分別是伊凡卡（Ivanka）、小唐納（Donald Jr.）和艾瑞克（Eric）；和第二任老婆梅波斯（Marla Maples）育有女兒蒂芬妮（Tiffany）；與梅蘭妮亞則有一名兒子拜倫（Barron）。

小唐納及艾瑞克如今都是川普白宮過渡團隊成員。他們與范斯形成鐵三角，握有挑選未來閣員的話語權。

全球戴大頂防震安全帽 屏息待開票

路透/益普索（Reuters/Ipsos）10月29日公布的民調顯示，選前最後階段賀錦麗領先川普的幅度縮減，僅以44%比43%超前1個百分點。在選民認為最迫切的幾個議題上，川普比賀錦麗更有顯著優勢。

美國總統最長只能當八年，如果第一任期是川普初登世界舞台的前菜，第二任期絕對會是他政治路最賣力、最不羈的演出。

無論對內大規模驅逐移民，或是對外請北大西洋公約組織（NATO）諸公多繳軍費、上任後立即終結俄烏戰爭及提高進口品關稅等政見，不少國家已經戴上大頂防震安全帽，迎接川普王朝再臨的可能性。