馬斯克為何和川普氣味相投？社會學者：陽剛危機

億萬富豪馬斯克（右）不僅慷慨捐款為川普助選，也在造勢場合公開挺川。美聯社

億萬富豪馬斯克 為川普 助選可謂不遺餘力，不僅運用身為全球首富的財力，及其社群平台X的影響力，連個人信譽都押注上去了。他還承諾一些疑似涉及違法的事，例如為川普催票而舉辦「百萬美元抽獎」，另外有些舉止更打破常規，例如躍上造勢講台痛批選舉不公。

如何解釋馬斯克這些行為的背後動機？社會學家圖費克吉（Zeynep Tufekci）在紐約時報 專欄有一番剖析。

圖費克吉說，馬斯克敢公然顛覆慣例（甚至觸法）卻又能毫髮無傷，這對共和、民主兩黨爭相拉攏的一群選民極具吸引力：年輕男性。馬斯克旗下的公司，從發射火箭升空的SpaceX到鑽地下隧道的Boring，有如富豪限定版的飛天遁地玩具，而且是男生玩的，與傳統性別角色相符。馬斯克和川普也經常在公開發言中，拋出社會應回歸「男性支配」的想法，只是措詞也許沒那麼直白。

凡此種種，或許有助於解釋，為什麼馬斯克與川普氣味相投。說穿了，兩人合力拚選舉，就是各取所需，互蒙其利。

馬斯克獲得一大舞台，讓他能夸夸而談什麼是男子氣慨，且可能在「川普2.0」政府謀得一官半職，推動有利於他旗下公司的政策。

川普則能借助這位企業大亨的號召力，衝高年輕男性選民的投票率，以彌補對他反感的女性選票之不足。

圖費克吉指出，這兩個男子正利用美國社會興起的一股危機來擴大權勢，她稱之為「陽剛危機」（masculinity crisis）。

女性主義意識抬頭，而昔日一種男性支配型的社會沒落，傳統上以權力和製造業工作界定男性身分認同的兩性分界線日益模糊，許多男性如今失去從前曾擔任的典型男性職務。回顧歷史，獨裁（以及法西斯）運動之所以興起，就是因為能投射出某種超陽剛的男子氣概，不受規則羈絆，並矢言將帶領支持群眾進入一個用武力和征服取勝的世界。現代版「陽剛危機」興起，讓這種思維能趁虛而入，在美國社會生根茁壯。

圖費克吉認為，這就是為什麼更多男性應大聲宣揚一種正向、賦權版的「陽剛」，既不貶抑女性，也不強調打破常規仍能全身而退。其他人也必須認清，「陽剛危機」確實存在，不應嗤之為只是喪失特權者最後的吶喊。

尤其是今天的年輕男性，在女權高張和去工業化的世界長大成人，他們顯然面臨與往昔截然不同的挑戰，必須在一個不穩定的世界摸索出自己的路。他們周遭充斥著podcast名嘴、YouTube網紅、Twitch直播主，乃至於政治造勢活動的籌辦者，這些人七嘴八舌聲稱男性遭苛待，理應不計一切手段奪回社會掌控權，包括使用武力。

圖費克吉說，不難看出馬斯克加川普的組合為什麼對年輕男性選民格外有吸引力，尤其是川普群眾魅力與馬斯克財力及男孩玩具疊加，並且隱含著一種承諾：成為像他們這樣的男子漢，也能稱雄且不必付出代價。

然而，除此之外，另有許多方式可展現男子氣概。美國社會亟需建立、塑造一種正向版的「陽剛」，提供可替代馬斯克/川普版本的選擇。