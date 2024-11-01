歐洲綠黨公開呼籲 望美國綠黨總統候選人史坦退選

美國綠黨總統候選人吉兒‧史坦10月28日在亞利桑那州鳳凰城一家咖啡店發表講話。美聯社

歐洲綠黨（EGP）1日發出公開聲明，呼籲美國綠黨總統候選人史坦（Jill Stein）退選，並且轉而支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗 。

歐洲綠黨是一個跨國的歐洲政黨，代表歐洲各地分享環保價值的全國性政黨，成員包括德國、法國、丹麥、義大利、荷蘭、愛爾蘭、愛沙尼亞、比利時、西班牙、波蘭和烏克蘭等國。POLITICO報導，歐洲綠黨在聲明中表示，「我們很清楚，賀錦麗是唯一可以將川普跟他的反民主、獨裁政策擋在白宮 之外的候選人」。

根據此前新聞，因為不滿美國在巴勒斯坦加薩走廊之戰支持以色列，美國部分阿拉伯裔與穆斯林選民拒絕支持棄賀錦麗，轉而改挺代表綠黨的史坦。NBC新聞10月中訪問了密西根州的4位黎巴嫩裔選民，1人表態投票給川普，3人打算支持第三黨候選人，但就是沒有一個人要支持賀錦麗。

POLITICO指出，史坦的名字出現在幾乎每一個關鍵州的選票上，民調則顯示她的支持率在1.1%到1.4%之間，意味著可能會讓賀錦麗在這場短兵相接的白宮之戰失去關鍵的選票。歐洲綠黨在聲明中表示，「目前，白宮選戰太過膠著，令人感到不安。我們呼籲史坦退出競選，並支持賀錦麗角逐美國總統」。

不過，因為距離11月5日的投票日只剩幾天，加上歐洲綠黨和美國綠黨之間關係緊張，歐洲綠黨的請求似乎不太可能動搖史坦。

歐洲綠黨的聲明也強調了歐洲和美國綠黨「分歧的價值觀和政策」，並指「兩者之間沒有聯繫，因為美國綠黨不再是綠黨全球組織的成員」，並將「分裂」歸咎於美國綠黨「與有著專制領袖政黨的關係，以及關鍵議題上的嚴重政策分歧，包括俄羅斯 對烏克蘭的全面進攻」。

POLITICO指出，史坦因2015年出席由俄羅斯官媒RT在莫斯科主辦的一場晚宴而受到批評。當時，她跟俄羅斯總統普亭同桌。