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WSJ：從賭盤預測總統大選結果 準確度有多少？

記者顏伶如／即時報導
民主黨總統候選人賀錦麗（左）的支持者提出質疑說，近來川普（右）勝選機率走高，證明賭盤容易受到操控。（路透）
民主黨總統候選人賀錦麗（左）的支持者提出質疑說，近來川普（右）勝選機率走高，證明賭盤容易受到操控。（路透）

對於2024年總統大選，賭盤顯示共和黨候選人川普勝出機率有60%，華爾街日報（WSJ）1日分析，賭盤能否精準預測選舉結果，是個充滿高度政治敏感的話題，賭盤做為美國大選風向球長年以來頗為可靠，選前看好度最高的候選人通常入主白宮，不過也曾出現某些特例。2016年大選倒數最後幾天，投注網站「預測」(PredictIt)、總部位於英國的歐洲網路博弈平台「必發」(Betfair)等賭盤均顯示，民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)勝選機率80%，結果卻是川普勝利。

報導指出，民調顯示兩黨支持度不分上下，賭盤準確度如何成為敏感話題。民主黨總統候選人賀錦麗的支持者提出質疑說，近來川普勝選機率走高，證明賭盤容易受到操控。川普支持者則表示，賭盤反映選情緊繃對川普有利，賀錦麗在選舉最後階段後繼乏力。

幾家規模最大的賭盤業者並不接受美國民眾下注，例如線上賭盤網站Polymarket。然而，聯邦法院日前裁決讓選舉賭盤合法化，博奕機構連忙針對川普-賀錦麗選舉開盤接受下注。

19世紀末期到20世紀初期之間，美國總統大選賭盤相當普遍。根據經濟學家羅德(Paul Rhode)與史特魯普夫(Koleman Strumpf)2004年研究，1884年到1940年之間的15次大選，10月中旬賭盤勝選機率表現最佳的候選人，有11名後來贏得大選，賭盤表現較差的候選人出現逆轉勝的狀況只有1例。

1940年之後，受到各州反賭博立法影響，加上蓋洛普(Gallup)等民調機構越來越多，選舉賭盤開始走下坡。民調逐漸成為媒體預測選舉結果的主要依據。

報導指出，如今由於民調結果遭到懷疑，賭盤再度成為觀察選舉的參考指標。民調可信度降低除了因為2016年嚴重失準，還有調查層面困難增加，仍在使用室內電話(landline)的美國人越來越少，許多民眾根本不接聽陌生來電，都讓電話民調面臨不易取得訊息的障礙。

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