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若川普2度入主白宮 對經濟是好是壞？克魯曼：恐面臨雙重打擊

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，如果美國前總統川普勝選、二度入主白宮，他的政策將帶給美國經濟雙重打擊。

克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，川普打算上台後幾乎全面提高所有進口產品的關稅，也揚言將執行美國「史上規模最大的（非法移民）遣返」。這兩項政策若真的付諸實施，可能產生重大後果。

衝擊一：大幅提高關稅將引燃通膨

經濟學家普遍預料，倘若川普落實他的關稅計畫--包括對所有進口貨一律徵收多達20%的關稅，並且對中國大陸產品重課60%的關稅--勢必推升美國物價，據彼得森國際經濟研究所（PIIE）分析，成本加重的負擔大多將由美國所得位於底層80%的民眾承擔。

大致而言，川普的經濟計畫普遍被認為比民主黨對手賀錦麗更容易引燃通膨。金融時報與芝加哥大學最近訪調經濟學家發現，70%的受訪者認為，川普經濟計畫對物價構成的上漲壓力比賀錦麗的強烈。

克魯曼說：「關稅議題茲事體大。我們談的不只是與近年的經濟政策徹底斷絕關係，也將與90年來美國支持擴大貿易的立場徹底一刀兩斷。我們談的是一股莫大的通膨震撼，幾乎比透過聯邦政策所能做的一切都來得重大。」

第二股衝擊：大舉遣返將加劇缺工、拖累經濟

專家也質疑川普大規模遣返無證移民的計畫。根據美國移民事務理事會（AIC）的分析，一次性遣返在美國居住的1,300萬名無證移民，將耗費至少3,150億美元，而未來十年的總花費可能達到9,680億美元。

在之前的紐時專欄，克魯曼曾闡述移民對提振美國經濟與就業市場助益良多，因為移工擴大勞工供應量、促進工資成長，甚至可能也協助抑制通膨。

因此，克魯曼斷定，大幅提高關稅加上大規模遣返，將對美國經濟衝擊甚鉅。

一些美國民眾的看法可能不同，對川普經濟管理能力評價高於賀錦麗的大有人在。華爾街日報最新民調顯示，超過50%的受訪美國選民表示，川普「最有能力管理」經濟；相形之下，約40%的選民認為賀錦麗能力較強。

對此，克魯曼寫道：「不同的民調訴說不同的故事。經濟學家，包括學術界和商業界的經濟學家，看法一面倒向川普對經濟的影響糟多了。」

美國經濟目前仍屹立不搖，通膨已從高峰大幅回落，且正一步步挨近聯準會（Fed）的2%目標。紐約聯邦準備銀行最近的調查顯示，消費者對一年後的通膨預期已降至3%。

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