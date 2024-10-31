我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

最新調查：2/3華裔美國人 每月都曾遭到歧視

「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

編譯徐榆涵／即時報導
《經濟學人》表態力挺民主黨總統候選人賀錦麗，稱如果讓共和黨總統候選人川普當選，美國人就是拿經濟、法治和國際和平來豪賭。(路透)
《經濟學人》表態力挺民主黨總統候選人賀錦麗，稱如果讓共和黨總統候選人川普當選，美國人就是拿經濟、法治和國際和平來豪賭。(路透)

距離2024美國大選僅剩5天，在美國多家知名媒體《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》等接續拒絕表態支持候選人之際，《經濟學人》10月31日宣布在美選中支持民主黨總統候選人賀錦麗，稱如果讓共和黨總統候選人川普贏得選舉，美國人就是拿「經濟、法治和國際和平」來豪賭。

《經濟學人》指出，「我們無法量化出現嚴重問題的機率有多高，沒有人能做到，但我們認為，那些低估這種風險的選民是在自欺欺人。」並指今日情況已非昔日可比，川普的政策更糟，世界變得更加危險，且那些第一任期中得以約束他最糟糕衝動行為的冷靜、負責任人士，已被真正的信徒、諂媚者和投機分子所取代。

《經濟學人》稱，相較之下，賀錦麗代表著穩定，雖然有著許多人都有的缺點，但無一令她失格，強調總統無須是聖人，「我們希望川普若有第二任期，能避免災難。但川普對美國和世界構成不可承受的風險。如果《經濟學人》有一票，我們會投給賀錦麗女士」。

除了《經濟學人》，《紐約時報》、《波士頓環球報》、《西雅圖時報》等都公開支持賀錦麗，紐時當時撰文指川普若當選恐深深傷害民主。川普則得到《紐約郵報》的力挺。

美國總統大選熱門話題

川普 賀錦麗 紐約時報

上一則

搶攻婦女票 川普喊保護女性、賀錦麗批冒犯

下一則

大選最後倒數 NBA球星詹姆斯為賀錦麗催票

延伸閱讀

前國安部副部長田凱：川普加中國關稅 美國家庭年開支增4000元 不可行

前國安部副部長田凱：川普加中國關稅 美國家庭年開支增4000元 不可行
搶攻婦女票 川普喊保護女性、賀錦麗批冒犯

搶攻婦女票 川普喊保護女性、賀錦麗批冒犯
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
誰當選立場都一樣 紐時：白宮新主人對中國「鷹派」

誰當選立場都一樣 紐時：白宮新主人對中國「鷹派」

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
川普總統上台。(記者曹馨元/攝影)

川普紐約造勢 為亞當斯叫屈 稱若能贏下紐約是「莫大榮幸」

2024-10-27 20:48

超人氣

更多 >
38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕
4星座11月雨過天晴財路廣 牡羊收穫意外之財、他投資見效

4星座11月雨過天晴財路廣 牡羊收穫意外之財、他投資見效
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選