「經濟學人」表態挺賀：投給川普是拿經濟、法治和國際和平豪賭

《經濟學人》表態力挺民主黨總統候選人賀錦麗，稱如果讓共和黨總統候選人川普當選，美國人就是拿經濟、法治和國際和平來豪賭。(路透)

距離2024美國大選僅剩5天，在美國多家知名媒體《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》等接續拒絕表態支持候選人之際，《經濟學人》10月31日宣布在美選中支持民主黨總統候選人賀錦麗 ，稱如果讓共和黨總統候選人川普 贏得選舉，美國人就是拿「經濟、法治和國際和平」來豪賭。

《經濟學人》指出，「我們無法量化出現嚴重問題的機率有多高，沒有人能做到，但我們認為，那些低估這種風險的選民是在自欺欺人。」並指今日情況已非昔日可比，川普的政策更糟，世界變得更加危險，且那些第一任期中得以約束他最糟糕衝動行為的冷靜、負責任人士，已被真正的信徒、諂媚者和投機分子所取代。

《經濟學人》稱，相較之下，賀錦麗代表著穩定，雖然有著許多人都有的缺點，但無一令她失格，強調總統無須是聖人，「我們希望川普若有第二任期，能避免災難。但川普對美國和世界構成不可承受的風險。如果《經濟學人》有一票，我們會投給賀錦麗女士」。

除了《經濟學人》，《紐約時報 》、《波士頓環球報》、《西雅圖時報》等都公開支持賀錦麗，紐時當時撰文指川普若當選恐深深傷害民主。川普則得到《紐約郵報》的力挺。