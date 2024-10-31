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拜登失言「川粉是垃圾」 民主黨國會議員：應把他送進冷宮到選後

編譯周辰陽／即時報導
總統拜登30日出席白宮南草坪的萬聖節活動。（歐新社）
總統拜登30日出席白宮南草坪的萬聖節活動。（歐新社）

共和黨總統候選人、前總統川普才因日前造勢的助講來賓、喜劇演員辛奇利夫譏諷波多黎各是「垃圾島」惹出風波，現任總統拜登隨後也失言回嗆「川普支持者才是垃圾」，引來反彈。Axios報導，其他民主黨成員對拜登似乎無法避免禍從口出，感到氣惱。

根據此前新聞，拜登29日回應「波多黎各是垃圾島」時，反批「我看到的唯一垃圾就是他（川普）的支持者。他對拉丁裔的妖魔化既不合理也不符合美國精神。這與我們所做的一切、我們過去的一切完全相反」。

共和黨與川普支持者很快就把拜登批川粉是「垃圾」的影片放上社群媒體，大肆批判，白宮則趕緊發放逐字稿，發言人貝茨也解釋，這句話其實是把川普當天造勢大會的仇恨言論稱為「垃圾」，拜登本人隨後也親上社群媒體發文試圖滅火。

Axios指出，拜登此次失言發生在距離投票日只有幾天，民主黨陣營已經因選情接近而在努力應付嚴重的焦慮。

多位國會議員表示，拜登這句話引發的攻防，清楚說明了81歲的拜登為什麼基本上已被排除在競選活動之外。一位搖擺選區的民主黨眾議員告訴Axios，「有人該把拜登送進冷宮，直到選舉之後」。

一位資深民主黨眾議員則表示，這段話表明了為什麼「讓賀錦麗、而不是拜登主打選戰『絕對明智』」，他們「在賀錦麗迅速切割後不太擔心」。

另一位資深民主黨眾議員則說，這番話「非常強烈」說明了拜登為什麼被迫取消競選連任，而且很少參加競選活動，「我想，你不會在外面經常見到他」。

第四位民主黨眾議員則緩頰，稱拜登明顯犯了口誤，但很快發現講錯話並且修正。這名眾議員說，比起失言傾向，拜登缺席競選活動可能跟他不受歡迎有關。第五位眾議員則主張，拜登「顯然」正在談論辛奇利夫的「笑話」，卻也承認拜登這番話已吸走民眾的注意力。

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拜登 眾議員 民主黨

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