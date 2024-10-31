「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

曾精準預測過去9屆美國總統大選結果的美利堅大學歷史系教授利奇曼（Allan Lichtman）曾在9月5日預測，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗 將贏得大選，打敗共和黨對手、前總統川普。今日美國報30日報導，利奇曼現在仍沒有改變預測結果。

儘管賀錦麗在各個戰場州的領先幅度越來越少，但以正確預測過去10屆總統選舉中9屆結果而聞名的利奇曼29日晚間上自己的YouTube頻道表示，預測沒有改變。利奇曼說，「沒有任何變化改變我在9月5日做的預測」。他還說，「無視民調 」。

利奇曼因為他的預測而受到了抨擊，尤其是知名選舉分析師兼統計專家施佛（Nate Silver）。施佛9月在「X」發文，稱利奇曼「通往白宮的鑰匙」預測方式，是「完全武斷」。

利奇曼29日強調，自己用於做預測的13把「鑰匙」沒有改變，並且批評民調氾濫。利奇曼說，誰將贏得2024年總統大選的指標在治理，而不是競選。

利奇曼說，「我沒有水晶球，也不是認為自己有通往全能管道的眾議院議長強生。我的系統建立在歷史，非常穩健，你無法提前知道，會有某些事件如此災難性且史無前例，打破了歷史的規律」，但這「不意味著我的預測無效」。