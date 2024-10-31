我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

繁榮布碌崙協會 公布8大道清潔計畫 促提升華人形象

北韓證實今年首射洲際飛彈 「時長高度破紀錄」疑為新型飛彈

華郵不背書總統候選人 流失訂戶增至25萬人引員工緊張

編譯黃淑玲／綜合外電
華盛頓郵報因為決定不背書任何總統參選人，引發讀者退訂潮。 （美聯社）
華盛頓郵報因為決定不背書任何總統參選人，引發讀者退訂潮。 （美聯社）

華盛頓郵報上周五宣布今年總統選舉不為任何候選人背書後，流失的訂戶數已增加到25萬人，約占華郵數位訂戶的10%，引發華郵員工擔心退訂潮的衝擊。

華郵老闆、亞馬遜創辦人貝佐斯做出不支持任何總統候選人的爭議決定，已進一步傷害了華郵原就在縮減的讀者群，華郵並未正式證實流失的訂戶數，只說該公司並非上市公司，但媒體引知情人士和一些文件指出，華郵已流失25萬名訂戶。

面對退訂潮，為華郵撰文的作者們最近幾天在社群媒體發起勸阻讀者退訂的貼文，華郵內部的部分員工也感到報社正面臨生存危機。

華郵記者莫瑞斯就在社群平台X表示：「請不要退訂。退訂不會影響貝佐斯，但卻傷到記者，令另一波裁員更可能發生。」本周二、周三，多位紐約時報、大西洋雜誌等知名媒體的重量級記者、主編，也以保衛華郵新聞價值，同聲呼籲讀者不要退訂華郵。

道瓊社引述消息人士指出，華郵數位訂戶數在2021年1月時達到300萬戶，但之後成長陷入停滯，去年虧損7,700萬美元，訂戶近年一直停留在250萬戶上下。

華郵員工擔心，不支持任何總統候選人，可能影響報社聲譽及其就業前景，包括有可能再裁減一波人力。華郵總編輯穆瑞本周召集新聞部人員開會，據參加會議的員工轉述，穆瑞說，他不知道訂戶流失的具體數字，但肯定會有幾周的顛簸與困難。

貝佐斯周一在華郵的意見評論版刊出文章，說明不背書的決定。他主張，對總統候選人背書造成一家報紙有所偏好的感覺，讀者投票意向的真正影響卻很小。他只對宣布決定的時機感到後悔，因為太靠近投票日，

Poynter研究所媒體產業分析師艾德蒙斯認為，一、兩個月後，讀者可能發現還是需要華郵，就會回頭訂閱。他說，華郵在川普之前擔任總統時期，由於大量批評川普施政的報導吸引讀者，帶動訂戶增加的，若川普重返白宮，可能會重演歷史。

美國總統大選熱門話題

華郵 貝佐斯 川普

上一則

阻止投票 最高法院允許維州續剔除非公民選民

延伸閱讀

華爾街日報社論評賀錦麗當選 等於歐巴馬當第四任總統

華爾街日報社論評賀錦麗當選 等於歐巴馬當第四任總統
一洲焦點／選前衝刺 拜登惹禍？華郵社論保持中立

一洲焦點／選前衝刺 拜登惹禍？華郵社論保持中立
華郵不表態總統挺誰 貝佐斯：不會扭轉選情 沒交換條件

華郵不表態總統挺誰 貝佐斯：不會扭轉選情 沒交換條件
2巨頭冰釋前嫌？馬斯克大讚華郵不表態「佩服貝佐斯」

2巨頭冰釋前嫌？馬斯克大讚華郵不表態「佩服貝佐斯」

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
CNN23日在賓州進行「總統市政會議廳」活動，由賀錦麗與當地未決選民互動。美聯社

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

2024-10-24 13:30
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
「股神」巴菲特。美聯社

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

2024-10-23 11:10
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品