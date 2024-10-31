選情非常接近 前副幕僚長：川普贏喬州、密州或賓州就勝選

白宮前幕僚長羅夫估計，如果川普拿下喬州、賓州和密州，就可以準備重回白宮了。（路透）

曾在前總統布希（George W. Bush）政府擔任白宮副幕僚長的共和黨策士羅夫（Karl Rove）預測，前總統川普將憑藉喬治亞州 、賓州 或密西根州的勝利入主白宮。

國會山莊網站報導，羅夫29日接受福斯新聞採訪時表示，亞利桑納州和北卡羅來納州 似乎正偏向川普，但北卡州「擁有很大一群的無黨派獨立選民，我們並不很清楚他們正如何投票，但會很接近。如果他贏得喬治亞州，選戰就結束了。如果他贏得賓州與輸掉喬治亞州，選戰也結束了」。

羅夫接著解釋，「因為如果他確實拿下內華達州、亞利桑納州和北卡州，就讓他基本上進入勝選範圍內，不是15張，就是19張選舉人票。密西根州、喬治亞州，16張，賓州19張，之中任何一組讓他登頂」。

川普在2020年贏得了北卡州，但輸掉亞利桑納州、密西根州、賓州和喬治亞州。根據RealClearPolitics的全國平均民調，川普以48.4%領先賀錦麗的48.0%，並且在密西根州以外的6個戰場州領先。

羅夫還告訴福斯新聞，「兩邊都有理由相信自己能夠做到這一點，因為選情如此接近」，也告誡「小事」可能對每場選戰產生重大影響，並且提及單口喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）27日在紐約市麥迪遜花園廣場造勢大會上，諷刺波多黎各是「垃圾島」的「笑話」。

羅夫表示，「舉例來說，你看，想一想，賓州選民群體的4%是波多黎各人。你覺得，對於這個喜劇演員周日在麥迪遜花園廣場造勢的言論，他們今天怎麼反應？」